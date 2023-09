Śródziemnomorski styl i kranik do nalewania oliwy. To wszystko w odświeżonych wnętrzach warszawskiej restauracji

Jak w subtelny sposób uzyskać śródziemnomorski klimat we wnętrzu? Zajrzyjcie do środka restauracji Oliva w Warszawie, a uzyskacie odpowiedź.

Restauracja Oliva przy ul. Ordynackiej w Warszawie zyskała odświeżone wnętrza.

Śródziemnomorski klimat wyczarowali architekci z pracowni Paris Hendzel Studio.

Warszawska restauracja Oliva zyskała nowe wnętrza. Za odświeżonym konceptem lokalu przy Ordynackiej stoją nowa właścicielka Julia Adamczyk oraz manager Filip Książek. Za kreację odpowiedzialni byli Łukasz Hendzel i Matylda Iwańska z Paris Hendzel Studio.

Inspiracją do jasnego, przestronnego wnętrza restauracji Oliva był śródziemnomorski styl i klimat. Znajdziemy tu połączenie tradycji i nowoczesności. Architekci dopasowali do siebie biel, beż i niebieskie dodatki, zaś pod kątem materiałów postawiono na naturalność: pojawiły się tu m.in. kwarcyt czy drewno. Całość dopełniają oryginalne detale: antyczne wazy, kamienna umywalka przy wejściu, szklano-mosiężne lampy rysujące na suficie i podłodze wzory niczym z kalejdoskopu. Kolorowe wykończenia na kanapach oraz na barze ocieplają stonowaną przestrzeń i nawiązują do identyfikacji wizualnej lokalu.

Restauracja Oliva zyskała odświeżone wnętrze, fot. mat. pras.

W restauracji znajduje się tzw. Olive Bar, jedyne takie miejsce w Polsce. Złote kraniki służą do samodzielnego nalewania sobie wyselekcjonowanych oliw extra virgin z całego świata.