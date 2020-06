Stacje dezynfekcji rąk na stałe wpiszą się w przestrzeń publiczną. Mogą też wnieść kolor

Odkażanie rąk staje się naturalnym nawykiem. To nie jest czynność, o której zapomnimy, jak tylko epidemia wygaśnie – wręcz przeciwnie. Zostanie z nami na długo, ponieważ już teraz wirusolodzy alarmują, by zachować wzmożoną higienę i dystans społeczny jeszcze przez wiele miesięcy. Zachowanie jej w miejscach publicznych jest jedną z podstawowych form unikania zarażenia, a rozwiązania takie jak stacje dezynfekcji rąk na stałe wpiszą się w przestrzeń wokół nas.

Do tej pory wyznacznikiem czystości na chodnikach, w placówkach publicznych czy galeriach handlowych były lśniące podłogi, zadbane otoczenie oraz brak zanieczyszczeń. W obliczu pandemii koronawirusa higiena osobista zyskała na znaczeniu. Dziś kilkanaście razy dziennie dezynfekujemy nie tylko dłonie, ale również przedmioty, których dotykamy. Jak wyglądać będzie zachowanie higieny w miejscach publicznych w nowej rzeczywistości?

Dziś nie tylko dbamy o mycie rąk, ale także o nasze bezpieczeństwo. Wróg higieny jest niewidoczny. Czystość to obecnie wolność od wirusów i bakterii oraz dezynfekcja wszystkiego – pomieszczeń, klamek, telefonów, poręczy i przede wszystkim dłoni. Przed epidemią co trzeci Polak nie mył rąk po wyjściu z toalety – teraz te wskaźniki uległy ogromnej zmianie. W przestrzeni publicznej dezynfekujemy ręce w sklepach i urzędach dzięki udostępnionym płynom do dezynfekcji. Przy otwieraniu kolejnych placówek spodziewamy się stosowania tych samych środków zapobiegawczych.

Poczucie bezpieczeństwa właściciele punktów usługowych i sklepów mogą zapewnić na wiele sposobów – sugerując odpowiedni dystans, rozdając rękawiczki, dezynfekując powierzchnie. Mogą również przekazać zachowanie higieny w ręce swoich klientów – i to dosłownie. Po prostu udostępnić im możliwość dezynfekcji rąk za pomocą płynów dezynfekujących. I oczywiście – niektórzy wieszają niezbyt estetyczny dozownik w toalecie lub na ścianie i liczą, że wiele osób z niego skorzysta. Zapominają jednak o najważniejszym – już od wejścia klient musi wiedzieć, że tutaj będzie bezpieczny. Taki stan można osiągnąć za pomocą specjalnie dedykowanej stacji do dezynfekcji rąk, którą oferuje Graffico.

– Stacja do dezynfekcji rąk, którą stworzyliśmy, jest wynikiem naszych doświadczeń związanych z brandingiem oraz zgłoszeń klientów o zapotrzebowanie na takiego rodzaju urządzenia. Firmy nie chciały pudełkowych dyspenserów, które w małym zakresie funkcjonowały do tej pory. Nasz produkt – Czystojak – wypełnił lukę potrzeb sieci handlowych i placówek publicznych – mówi Jarek Włodarczyk.

Design jest wszędzie i wkracza w każdą dziedzinę naszego życia. Również w korona-czasach dbałość o wygląd wkrada się w miejsca, w których byśmy się go nie spodziewali. Każdy z nas zauważa, jakie znaczenie zaczyna mieć kształt, kolor i wzór maski, którą już traktujemy jako element ubioru. I tak jak maseczka nie musi być zwykła, niebieska lub biała, tak i stacja do dezynfekcji nie musi być biała lub srebrna. Przy tworzeniu nowego produktu Graffico podstawę stanowiło piękno i trwałość. Wprowadzenie designu do Czystojaka poprzez pełną personalizację, pozwoliło wypracować idealne rozwiązanie dla placówek publicznych czy firm usługowo-handlowych. Dzięki temu te urządzenia staną się elementem wystroju wnętrza, nie będą odstraszały potencjalnych klientów, a wręcz przeciwnie – wzbudzą ich zainteresowanie.