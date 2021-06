Stalowa rzeźba Oskara Zięty zawiśnie w Dworze Artusa

Prawie 13 metrów długości i 250 kilogramów stali niemalże na wyciągnięcie ręki zwiedzającego. W odbiciu rzeźby znajdą się Wielki Piec, malowidła oraz historyczne modele okrętów z Wielkiej Hali Dworu Artusa. W piątek, 25 czerwca 2021 roku, o godz. 18.00 na wystawie czasowej „W głębi odbicia” w gdańskim Dworze Artusa rozpocznie się prezentacja najnowszej interwencji Oskara Zięty, znanego na świecie architekta i projektanta.

Podczas spotkania z artystą przedstawione zostaną ogólne założenia wystawy, najważniejsze eksponaty oraz stalowa rzeźba Kraken. Ta stalowa istota z morskich głębin powołana do życia przez Oskara Ziętę zawiśnie w Dworze Artusa niczym przypomnienie mocnego związku Gdańska z morzem. W tym salonie dawnego Gdańska niegdyś spotykali się patrycjusze i kupcy z Bractwa św. Jerzego, którzy debatowali nad planami handlowymi, wymieniali się informacjami i ogłaszali miejskie rozporządzenia. Nierzadko dyskutowali też zapewne o nieznanych morskich potworach gnębiących żeglarzy przewożących cenne towary… To tutaj zgromadzone są dzieła sztuki nawiązujące do antycznych i średniowiecznych legend. Oskar Zięta swoją rzeźbiarską interwencją nawiązuje zarówno do dawnych mitów, jak i do obecnego charakteru Dworu.

Kraken to najnowsza rzeźba Zięty, która onieśmiela skalą i rozmachem. To stalowa reprezentacja legendarnego morskiego stworzenia, o którym pisał już Pliniusz Starszy – potwór zamieszkiwał Cieśninę Gibraltarską, gdzie atakował przepływające tamtędy okręty. W epoce nowożytnej monstrum opisał natomiast Erik Pontoppidan w dziele Natural history of Norway (1752). Kraken składa sięz niemal czterometrowej głowy o wadze 125 kg, która łączy się z ośmioma mackami o długości od 4,5 do 9,5 metrów i łącznej wadze 130 kg.

W gotyckim budynku Dworu Artusa ogromny stalowy głowonóg o falujących mackach zawiśnie pomiędzy eksponowanymi tutaj historycznymi modelami okrętów, które tworzone były na potrzeby handlu z Kampanią Wschodnioindyjską. Stalowy stwór przywodzi na myśl morskie głębiny, ale jest też manifestem rozpoznawalnego stylu Oskara Zięty – przekształcającego chłodną stal w poetyckie, inspirowane organicznymi strukturami rzeźby.