Stare fotografie, biblioteczka i kawiarniany klimat. To nowe centrum stomatologiczne w Sosnowcu

W Sosnowcu powstało pierwsze w Zagłębiu centrum dentystyczne, które przypomina kawiarnię. Za nietypową przestrzenią stoi Medicover Stomatologia.

W Sosnowcu zadebiutowało właśnie nowe centrum dentystyczne Medicover Stomatologia.

Centrum przypomina kawiarnię, a pacjenci znajdą tutaj także m.in. biblioteczkę, stoisko kawowe, a także kilka odniesień do XX-wiecznej historii Sosnowca.

Całą przestrzeń zaprojektowali architekci z warszawskiej pracowni Piotrowscy Design

Takich oryginalnych miejsc w całej Polsce jest już 12. Od kilku miesięcy działają m.in. w Warszawie, Toruniu, Łodzi czy w Trójmieście. W Zagłębiu jest to jednak dopiero pierwsza tego typu przestrzeń.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, jak je zaprojektowano. Najnowsza lokalizacja sieci została w całości stworzona w tzw. „Rytuale Uśmiechu”. To nowy koncept sieci, którego celem jest przełamanie stereotypowego wizerunku dentysty. Fakt, że nowe miejsce na pierwszy rzut oka nie przypomina dentysty, a kawiarnię czy hotelowe lobby, jest tu celowym zabiegiem.

– Tworząc nowe centra dentystyczne staramy się zerwać z pewną konwencją, a co za tym idzie pokazać pacjentom, że można leczyć się w miejscach, które zapewniają komfort emocjonalny, a nawet relaks. To odważna wizja, w której wellbeing pacjenta stawiany jest na pierwszym miejscu – mówi Wioletta Januszczyk, Dyrektor Zarządzająca Medicover Stomatologia.

Nieprzypadkowo też dzieje się to w dentystyce. – Dentofobia, czyli lęk przed leczeniem, wciąż zbiera swoje żniwo w kraju, o czym świadczy fakt, że ponad 90% Polaków ma próchnicę. Jednym z wielu sposobów walki z tym zjawiskiem jest tworzenie przestrzeni, które nie budzą negatywnych skojarzeń. Wręcz przeciwnie, pozwalają wyciszyć się przed zabiegiem i budują pozytywne doświadczenie, a nie traumę – dodaje.

W Sosnowcu ma pomóc w tym m.in. fakt, że całą przestrzeń zaprojektowali architekci z warszawskiej pracowni Piotrowscy Design, która stoi m.in. za siecią kawiarni w stolicy. Twórcy miejsca sięgnęli także po wiedzę z takich obszarów jak psychologia, sensoryka czy teoria koloru. – Nowoczesna dentystyka ma za zadanie niwelować stres pacjenta i to na każdym etapie leczenia oraz w wielu wymiarach – mówi Wioletta Januszczyk.

– W nowym centrum robimy to już w momencie, kiedy zostaje przekroczony próg. Stworzona przez nas poczekalnia to swoista strefa chilloutu, czyli wyciszająca emocje przestrzeń, w której pacjent może zrelaksować się przed wizytą. Pomaga w tym m.in. nietypowa – jak na dentystę – aranżacja, ale także zastosowane rozwiązania sensoryczne – mówi.

Archiwalne zdjęcia Sosnowca i biblioteczka

Jak to wygląda w praktyce w Sosnowcu? W poczekalni zamiast tradycyjnych krzeseł, można znaleźć wygodne fotele w stylu vintage i art deco, a także stoliki kawowe. W centralnym punkcie umieszczono natomiast duży „common table”, który może posłużyć nawet jako przestrzeń coworkingowa. Stworzono tu także stoisko kawowe.

Tłem dla poczekalni jest natomiast biblioteczka z kilkuset pozycjami, które można przeglądać czekając na wizytę. O dobrostan dbają także rośliny. Aranżując przestrzeń Medicover Stomatologia sięgnął po gatunki z listy NASA, które oczyszczają powietrze.

Zatroszczono się także o zmysły, usuwając z przestrzeni elementy, które często drażniły pacjentów. Dobrano wyciszające kolory ścian, a także dodatki np. rdzewioną blachę. To celowy zabieg, sprawiający, że centrum nie kojarzy się np. z przychodnią. Celowo także przytłumiono światło w poczekalni, a stresującą ciszę, zastąpiono jazzową playlistą. Pacjenci czekający w poczekalni nie usłyszą natomiast pracy wiertła w gabinecie ani nie poczują „dentystycznego” zapachu.

Co ciekawe, przestrzeń nawiązuje także do lokalnej historii. Na ścianach można znaleźć kilkanaście czarno-białych, archiwalnych zdjęć przedstawiających Sosnowiec, tworzących mini wystawę o historii miasta. Na fotografiach pochodzących m.in. z lat 20-tych i 30-tych można znaleźć chociażby Teatr Miejski w Sosnowcu w 1934 r. czy Fabrykę Guzików

Nowe podejście do tworzenia centrów dentystycznych nie sprowadza się tylko do wnętrz. „Rytuał Uśmiechu” to przede wszystkim holistyczne podejście do pacjenta, nowy standard opieki, a także kompleksowe leczenie stomatologiczne w jednym miejscu. W Sosnowcu na powierzchni 257 m kw. pacjenci znajdą aż 6 gabinetów i dentystów z 6 specjalizacji.

Centrum oferuje usługi obejmujące m.in. stomatologię estetyczną, protetykę, chirurgię stomatologiczną, implantologię, leczenie zachowawcze, periodontologię, endodoncję i medycynę estetyczną. Przyjmuje tutaj także stomatolog dziecięcy.