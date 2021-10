Startuje Festiwal Szkła Artystycznego i Upcyklingu

Według badania Eurobarometru, 77 proc. Europejczyków próbuje naprawiać swoje urządzenia przed zakupem nowych. Ta rewolucja nawyków konsumenckich idzie w parze ze zmianami przepisów, umożliwiających budowanie modelu gospodarki cyrkularnej. Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i Związek Artystów Szkła chcą przybliżyć ten temat podczas niecodziennego festiwalu, już w najbliższą sobotę, 9 października.

Pokazy formowania szkła i technik powstawania witraży, warsztaty szycia toreb ze starych, zbędnych tkanin i reklamowych wydruków, spotkania poświęcone odpowiedzialnej konsumpcji i ponownemu wykorzystaniu odpadów – to wszystko czeka na uczestników Festiwalu Szkła Artystycznego i Upcyklingu.

Nowe życie starego

Zyskująca na popularności w ostatnich latach filozofia zero waste i rezygnacja z tymczasowych trendów na rzecz ponadczasowości zapoczątkowały zwrot ku bardziej odpowiedzialnemu projektowaniu i twórczości opartej na zamkniętym obiegu przedmiotów.

- Działalność artystyczna i rzemieślnicza nie może ograniczać się dziś jedynie do okresu powstawania dzieła – powinna obejmować cały cykl jego użytkowania i istnienia. Dlatego współcześni twórcy tak często zastanawiają się – co stanie się z przedmiotami, gdy przestaną pełnić swoją funkcję? To pytanie staje się punktem wyjścia dla idei upcyklingu – mówi Natalia Komorowska, pomysłodawczyni festiwalu.

Odpowiedzialność za przyszłość przedmiotów związana jest z wykorzystaniem powstałych już materiałów i surowców poprzez nadanie im nowej formy i funkcji. To główne założenie upcyklingu, po który coraz częściej i chętniej sięgają artyści.

- Takie podejście sprzyja ekologicznym postawom. Już dziś rośnie liczba osób, które podejmują świadome swoje decyzje zakupowe, sięgając po trwałe i solidnie wykonane produkty. Coraz istotniejsze jest dla nich również „prawo do naprawy” – to ważny krok ku bardziej zrównoważonej konsumpcji, a docelowo – ku budowaniu nowego modelu gospodarczego całej Europy. Cieszę się, że dzięki realizacji inicjatyw takich jak Festiwal Szkła Artystycznego i Upcyklingu możemy wspierać ten proces - podsumowuje Leszek Gaś, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Niezwykły jak szkło

Podczas wydarzenia o technikach swojej pracy i tajemnicach tego wyjątkowego surowca opowiedzą m.in. Jakub Kwarciński - założyciel Związku Artystów Szkła i właściciel wrocławskiej marki Ende Ceramics oraz Joanna Muzyka, absolwentka wrocławskiej ASP, która zdradzi kulisy formowania szkła na gorąco. Wszyscy zainteresowani szklaną twórczością będą mieli okazję podziwiania pokazu powstawania witrażu metodą Tiffany'ego, który poprowadzi Natalia Komorowska, absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta i pomysłodawczyni wydarzenia.

Na uczestników festiwalu będą czekać także pokazy tworzenia szkła artystycznego, zachęcające do ponownego wykorzystania zużytych butelek a także seminaria na temat właściwej segregacji odpadów.

- Edukacja na temat dobrych praktyk związanych z obiegiem cyrkularnym nigdy nie była tak istotna. Parlament Europejski pracuje obecnie nad przepisami, które mają na celu transformację obecnego modelu i przejście od gospodarki liniowej do gospodarki obiegowej. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu powstają nowe propozycje dotyczące m.in. bardziej zrównoważonego projektowania produktów oraz zwiększenia możliwości konsumentów w zakresie ich naprawy - mówi Leszek Gaś.

Warsztaty i spotkania z wrocławskimi artystami trwać będą od godziny 12:00 do 17:00 w przestrzeni wrocławskiego podwórka przy ulicy Jedności Narodowej 42-44A.

Wydarzenie zwieńczy koncert Kuby Kęsy, wokalisty i gitarzysty, uczestnika trzeciej edycji popularnego programu telewizyjnego „Idol”, który o godzinie 18:00 zagra dla zgromadzonej publiczności.