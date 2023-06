Startuje modernizacja olsztyńskiego centrum handlowego

W Aura Centrum Olsztyna rozpoczęła się modernizacja. W ramach zaplanowanych zmian swoje lokale przeniesie, wyremontuje i powiększy w sumie aż 15 najemców. Wszystkie prace zostaną zakończone na jesieni tego roku.

Galeria handlowa Aura Centrum Olsztyna przejdzie modernizację.

Zmianie ulegną nie tylko części wspólne obiektu, ale również poszczególne salony.

Zakończenie prac przewidziano na IV kwartał 2023 r.

Przyszedł na przebudowę części galerii Aura Centrum Olsztyna. Największą nowością będzie przebudowa pasażu na poziomie +2 na rzecz powstania w tym miejscu nowoczesnych konceptów sklepów CCC, Ochnik oraz nowej odsłony największego w mieście salonu Sinsay poszerzonego o ofertę home. Na czas remontu salon Ochnik przeniesie się do lokalu tymczasowego w pobliżu Dealz na poziomie +2.

Część sklepów już zmieniła swoje lokalizacje oraz zwiększyła i unowocześniła zajmowane salony. Są to: Plums, Rainbow Tours, IDream, Ziaja oraz Monnari. Yves Rocher 1 czerwca przeniósł się do salonu naprzeciw obecnej lokalizacji, natomiast Quiosque objął nową powierzchnię na parterze naprzeciwko Douglasa. Kolejne zmiany zaplanowane na czerwiec to przeniesienie Grey Wolf na wprost salonu IDream oraz otwarcie po całościowym remoncie salonu Douglas w najnowszym koncepcie. Dodatkowo wymianę oznaczeń salonu zaplanowało Pepco.

Generalnym wykonawcą jest firma JSPS Sp. z o.o. z Białegostoku. Zakończenie wszystkich prac modernizacyjnych zaplanowane jest na połowę jesieni tego roku.