StaySafe w nowym logo Pizza Hut

Pizza Hut dostosowuje logo i działania do obecnej sytuacji. #StaySafe odzwierciedla podejście marki na czas społecznej izolacji. Kluczowe są w nim bezpieczeństwo wielbicieli pizzy i pomoc innym.

REKLAMA

Pizza Hut zareagowała na ryzyko związane z pandemią koronawirusa. Zaczęła od siebie - wprowadzając szczególne zasady bezpieczeństwa we wszystkich restauracjach zgodne z obowiązującymi obecnie obostrzeniami.

W ramach podjętych kroków pracownicy jeszcze skrupulatniej niż dotychczas dbają o porządek i higienę - m.in. noszą rękawiczki, częściej myją i odkażają ręce, terminale płatnicze oraz punkty styku. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Pizza Hut uruchomiła także bezkontaktową sprzedaż. Dostarcza pizzę pod drzwi, bez bezpośredniego kontaktu z dostawcą. Zachęca również klientów do płatności kartą lub online.

- Mamy nadzieję, że te wszystkie środki ostrożności, pozwolą w tym trudnym czasie naszym gościom cieszyć się smakiem swojej ulubionej pizzy - mówi Maja Wagner marketing specialist w Pizza Hut. - Dokładamy wszelkich starań by klienci mieli pewność, że troszczymy się o ich zdrowie. A jednocześnie nie czuli się pozbawieni tej drobnej przyjemności jaką jest jedzenie. Zwłaszcza jeśli byli naszymi stałymi bywalcami. Teraz, kiedy musimy dostosować się do zupełnie innych warunków życia, dla wielu gotowa i ciepła pizza dostarczona pod drzwi, to spore ułatwienie. Na pewno też nie będą to jedyne środki bezpieczeństwa czy rozwiązania. Niezwykle mocno identyfikujemy się z naszą nową zasadą #StaySafe z Pizza Hut i myślimy o kolejnych udogodnieniach - podkreśla.

Marka z własnej inicjatywy rozpoczęła także pomoc służbom medycznym, które walczą z pandemią koronawirusa. Chwilę później dołączyła do akcji #WzywamyPosiłki.