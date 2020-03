StayTheFHome - wymowny apel duńskiego start-upu w formie tekturowego biurka

Duński start-up Stykka w wymowny sposób nakłania ludzi do pozostania w domach, projektując kartonowe biurko o nazwie #StayTheF***Home. Firma udostępniła swój projekt do ściągnięcia na zasadach open source na swojej stronie internetowej.

- Od 12 marca, kiedy Dania prawie całkowicie się zamknęła, wszyscy pracujemy z domu. Niektórzy z nas musieli dzielić stanowisko pracy ze swoim partnerem, inni pracowali korzystając ze stołu jadalnianego. Doszliśmy do wniosku, że wiele osób może borykać się z podobnym problemem - wyjaśnia genezę powstania projektu Jarl Vidnæs, założyciel Stykka.

Designerzy podjęli wyzwanie stworzenia projektu i prototypu tymczasowego biurka, do którego produkcji potrzebne są jedynie wycinarka laserowa, tektura i opaski zaciskowe. W niecałe 24 godziny zespołowi udało się przeobrazić pierwotną koncepcję w niedrogi, gotowy produkt.

- Chcemy zachęcić ludzi do pracy z domu zamiast chodzenia do biura i ryzykowania roznoszenia wirusa - kontynuuje Jarl Vidnæs. Kartonowe biurko można zamówić na stronie start-upu (opcja dostępna tylko dla wybranych krajów), ale można je również wykonać samemu. Stykka udostępnia szczegółowy projekt do ściągnięcia na swojej stronie na zasadach licencji open source. Oznacza to, że osoby, które mają dostęp do wycinarki laserowej i tektury mogą wyprodukować je samodzielnie.