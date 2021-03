Street art Banksy'ego w nowej kolekcji akcesoriów

Banksy to jeden z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszy artysta streetartowy na świecie. Teraz jego kultowe prace zdobią przedmioty ze specjalnej kolekcji Empik.

Grafiki Banksy’ego, jednego z najsłynniejszych współczesnych artystów streetartowych, od teraz można znaleźć w specjalnej kolekcji Empiku na oficjalnej licencji Brandalised. Takie prace jak dziewczynka unosząca się na balonach czy charakterystyczne dla twórcy szczury ozdobiły w sumie 60 różnych gadżetów, dostępnych w wybranych salonach i na Empik.com.

Najcenniejszy street art na świecie

Prowokator, głos dyskryminowanych, geniusz sztuki ulicznej – prace kultowego artysty skrywającego się pod pseudonimem Banksy od ponad 20 lat nieprzerwanie wywołują dyskusję. Charakterystyczny styl rozpoznają niemal wszyscy. Jego wymowne, wizualne komentarze do bieżących wydarzeń politycznych oraz współczesnego stylu życia odbijają się szerokim echem w mainstreamowych mediach. Co więcej, Banksy wprowadził graffiti do galerii sztuki i najbardziej prestiżowych domów aukcyjnych. Ogromne zainteresowanie jego twórczością oraz powszechne uznanie dla jego wrażliwości uczyniły go jednym z najbardziej cenionych współczesnych artystów – dzieła twórcy osiągają rekordowe kwoty.

Symbol anonimowości

Na popularność i rozpoznawalność dzieł Banksy’ego z pewnością ma wpływ również fakt, że od dwóch dekad pozostaje on całkowicie anonimowy. Nikt nie zna jego personaliów, co intryguje fanów sztuki, którzy tworzą rozmaite teorie na temat jego tożsamości. Murale artysty pojawiają się niespodziewanie i choć działa on przede wszystkim w Londynie i innych brytyjskich miastach, jego prace rozsiane są po całym świecie.

Banksy najbardziej znany jest z malunków umieszczanych w miejscach publicznych, wykonanych szczególną techniką szablonową – pozwala ona stworzyć graffiti bardzo szybko i uzyskać estetyczną spójność między poszczególnymi pracami. Artysta, który zaczynał w latach 90. od sprejowania brytyjskich miast, nie ogranicza się jednak wyłącznie do murali. Zaprezentował również obrazy na płótnie, rzeźby, a nawet film dokumentalny „Wyjście przez sklep z pamiątkami”, który zyskał nominację do Oscara.

Przeniesione z ulicy do każdego miejsca na świecie

Działalność artysty zbiegła się w czasie z intensywnym rozwojem Internetu i mediów społecznościowych. Dzięki temu murale wykonane przez twórcę w dowolnie wybranym przez niego miejscu błyskawicznie zostają obfotografowane i docierają do najdalszych zakątków świata. Sam autor potwierdza autentyczność murali, które przykuły uwagę przechodniów, za pośrednictwem Instagrama.

Kultowe prace Banksy’ego, takie jak królowa Elżbieta z legendarną błyskawicą Davida Bowiego na twarzy, londyńska pokojówka, paryski szczur z kokardą czy dziecięca Statua Wolności zostały uwiecznione również na przedmiotach codziennego użytku w specjalnej kolekcji Empiku. Dzięki temu twórczość Banksy’ego będzie mogła towarzyszyć jego fanom na co dzień, m.in. na kubkach, notesach czy torbach. Kolekcja obejmuje w sumie 60 różnych artykułów i jest dostępna w wybranych salonach Empik i na Empik.com.

