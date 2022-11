Strefa do pracy i odpoczynku. Czy to nowy trend w polskich biurowcach?

Grupa Nowy Styl otworzyła nową strefę "Work&Chill Station" w budynku Olivia Star w Gdańsku. Dodatkowo firma świętowała rocznicę działalności showroomu w biznesowym sercu Gdańska.

REKLAMA

Grupa Nowy Styl otworzyła strefę "Work&Chill Station" w budynku Olivia Star w Gdańsku.

Przestrzeń powstała z myślą o rezydentach i gościach centrum biznesowego.

Nowe miejsce służy zarówno do pracy, jak i odpoczynku.

Podczas oficjalnego otwarcia 13 października br. goście mogli po raz pierwszy zobaczyć pełny obszar nowej przestrzeni w Olivia Star, który został zaprojektowany z myślą o rezydentach i gościach centrum biznesowego. Użytkownicy mogą przetestować produkty marek: Nowy Styl i Kusch+Co, oraz zainspirować się zaprezentowanymi aranżacjami do stref spotkań, współpracy i relaksu.

Przestrzeń powstała z myślą o rezydentach i gościach centrum biznesowego, fot. Grupa Nowy Styl

Wspólnie z przedstawicielami Olivia Centre uzgodniliśmy, że najbardziej praktyczna będzie przestrzeń, w której znajdzie się miejsce zarówno do pracy, jak i odpoczynku. Podzieliłam całość powierzchni na cztery strefy: relaksu, coworkingu, pracy w ciszy i spotkań nieformalnych. W naszej ofercie mamy meble, które idealnie wpisują się w te funkcje – mówi Magdalena Grabarczyk, architektka w Nowym Stylu, autorka projektu strefy „Work&Chill Station”.

Wszechstronność i wielofunkcyjność

Największymi zaletami nowo powstałej strefy jest jej wszechstronność i wielofunkcyjność. Użytkownicy, którzy chcą odbyć niezobowiązujące rozmowy przy kawie mogą skorzystać z zestawów mebli z linii Creva. Do pracy zespołowej sprawdzi się stół Creva, przy którym goście usiądą na wygodnych krzesłach Njord, Embla czy Inta. Natomiast do działań w skupieniu przeznaczony jest zestaw Play&Work z wysokimi panelami akustycznymi. Do odpoczynku i relaksu idealnie będą pasowały szelzongi LinkUP. W przestrzeni nie mogło również zabraknąć ergonomicznego stanowiska pracy, złożonego z biurka z elektryczną regulacją wysokości Play&Work oraz intuicyjnego krzesła WithME. Podziały między poszczególnymi strefami zostały zaakcentowane dzięki ściankom lamelowym Privi, a także wolnostojącym ściankom Sileo. Aranżację przestrzeni dopełniają lampy oraz okrągłe dywany.