Strefa recepcji: 15 inspirujących realizacji z polskich biur

Rola biura zmieniła się w ciągu ostatnich dwóch lat. Jeszcze bardziej niż wcześniej podkreślana jest jego funkcja jako miejsca spotkań i wizytówki firmy. A w budowaniu wizerunku szczególnie ważne jest pierwsze wrażenie, które w biurze robi recepcja.

REKLAMA

Biuro Callstack we Wrocławiu

Firmie Callstack działającej w branży IT zależało na tym, aby wystrój wnętrza korespondował z charakterem marki. Projektanci z we.make zaproponowali aranżację bezpośrednio nawiązującą do tematyki naukowej.

Znalazły się tutaj między innymi budki telefoniczne i do rozmów video sygnowane nazwami amerykańskich wahadłowców kosmicznych („oczywiście tylko tych, którze się nie rozbiły!” - zaznacza ze śmiechem Paweł Jesionek), a recepcja... przypomina meteoryt otoczony przez czarną dziurę.

Innym życzeniem inwestora była obecność dużej ilości zieleni w biurze, co widać także w strefie recepcji, gdzie podświetlane logo Callstack prezentowane jest na tle bujnej roślinności zielonej ściany.

Biuro 7R w Warszawie

Firma 7R w połowie lutego zmieniło oficjalnie swoją warszawską siedzibę, przeprowadzając się do kultowego biurowca spod kreski Normana Fostera. Projekt i wykonanie wnętrz powierzono firmie Tétris.

W biurze zaprojektowane zostały różnorodne, komfortowe przestrzenie dopasowane pod konkretne działy, ale i sprzyjające współpracy pomiędzy nimi. W aranżacji znalazło się dużo powierzchni przeznaczonej na zamontowanie whiteboardów i pinboardów, coffee pointy czy podnoszone stoły do pracy kreatywnej. Istotne miejsce w projekcie zajęła tętniąca życiem recepcja z otwartą przestrzenią w stylu kawiarnianym, umożliwiająca przeprowadzanie krótkich spotkań oraz otoczona salami konferencyjnymi.

Biuro Huuuge Games w Warszawie

W biurowcu The Warsaw Hub mieści się nowe biuro firmy Huuuge Games. Pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki postawiła na industrialne wnętrza.

Recepcja mieści się na piętrze +21 i jest połączona z poczekalnią i aneksem kuchennym. – Projektując biuro dla firmy Huuuge Games ważne było dla nas uzyskanie ciepłego wnętrza i przytulnej atmosfery w loftowym klimacie. Postawiliśmy na charakterystyczne elementy, takie jak ścianki szklane ze szprosami, drewno, cegłę czy techniczne sufity z industrialnymi oprawami. Dodatkowym atutem przestrzeni jest samoobsługowy punkt kawiarniany, w którym oczekujący mogą nie tylko poczęstować się kawą ale również podziwiać piękną panoramę Warszawy – mówią autorzy projektu.

Biuro Maczfit w Warszawie

Firma Maczfit przeniosła i powiększyła swoją dotychczasową siedzibę do biurowca Office Park na warszawskim Wilanowie. W realizacji nowej przestrzeni do pracy pomogło Interbiuro. Główną dekorację wnętrz, również biurowej recepcji stanowi zieleń, obecna nie tylko w formie roślin doniczkowych, ale również pnącz "wychodzących" z sufitu. W przestrzeni recepcji znalazły się również wygodne kanapy i fotele dla gości. Całości aranżacji dopełnił neonowy napis z nazwą firmy na tle białej ceglanej ściany za recepcyjną ladą.

Biuro Mazars w Warszawie

Mająca swoją siedzibę od 12 lat w budynku Zaułek Piękna, firma Mazars zdecydowała się na metamorfozę. Dużej zmianie uległa przestrzeń recepcyjna. W nowym projekcie Massive Design odeszli od ciężkich i poważnych form, a dzięki wprowadzeniu przeszkleń uzyskano dostęp do naturalnego oświetlenia. Charakterystyczna jest lamelkowa okładzina ściany po lewej stronie, w której „ukryte” jest logo firmy. Na wprost wejścia znajduje się biała lada recepcyjna na wysokim lustrzanym cokole, dzięki czemu sprawia wrażenie lewitującej.

Całość jest zaplanowana w stonowanych szarych kolorach z ochrowym akcentem kolorystycznym w strefie siedziska dla gości. Dekoracyjne oświetlenie jest „rozrzucone” równomiernie po całym obszarze, a nad recepcją wisi instalacja z opraw liniowych. Tłem dla lady recepcyjnej jest przeszklona ściana sal konferencyjnych.

Biuro instytucji finansowej w Browarach Warszawskich

Renomowana pracownia Broadway Malyan zaprojektowała wnętrza biura instytucji finansowej położonego we wnętrzach Browarów Warszawskich na Woli. Na trzech piętrach i blisko 3,5 tys. mkw. powierzchni stworzyli przestrzeń pełną zieleni i subtelnych odwołań do industrialnego dziedzictwa lokalizacji utrzymanych w eleganckim tonie.

Na biurowych open space'ach dominuje stonowana kolorystyka, z przewagą spokojnych szarości gdzieniegdzie ożywionych żółtą barwą, podyktowana odgórnym standardem klienta. W pozostałych przestrzeniach architekci mogli popuścić wodze fantazji. We wnętrzach nowego biura znajdziemy odwołania do charakterystycznej dla lokalizacji palety barw, różnorodności wzorów i faktur oraz rytmicznych industrialnych form. Stąd też na przykład, choć zastosowana w projekcie wnętrza miedź nawiązuje do przemysłowych materiałów i kortenowej elewacji sąsiadujących nieopodal Apartamentów przy Warzelni.

Wnętrza, zgodnie z życzeniem klienta, zaprojektowano w duchu biophilic design, z dużą ilością zieleni. W strefie wejścia osoby wchodzące do biura wita zielona ściana porośnięta mchem ze świecącym na jej tle neonem z napisem "hello". Strefę z eleganckimi meblami wypoczynkowymi zlokalizowano przy panoramicznych oknach do samej podłogi z widokiem na Browary Warszawskie.

Biuro Strabag w Warszawie

Biuro Strabag Real Estate w Warszawie ma więcej nieformalnych przestrzeni do spotkań, a pracownicy zyskali bardziej otwarte strefy do współpracy. Recepcja w stylu meet-and-greet pozwala na przyjmowanie gości, a dzięki układowi z ukrytą garderobą uzyskano kameralne miejsce, w którym spokojnie można poczekać na spotkanie.

Ciekawym elementem dekoracyjnym jest wykonana z blachy wolnostojącą litera „A” stanowiąca część nazwy firmy wkomponowanej w wystrój części recepcyjnej. Zabudowy ścian są wykonane na wymiar przez sprawdzonego przy wielu projektach stolarza. Do tego wnętrze uzupełnione jest elementami ślusarki aluminiowo-szklanej w stylu loftowym. Cała recepcja łącznie z drzwiami została obłożona tynkiem imitującym beton.

Architekci Workplace przygotowali projekt aranżacji przestrzeni, Tétris zajął się realizacją.

Biuro REINO Capital w Warszawie

Na swoją nową siedzibę w centrum Warszawy firma REINO Capital wybrała biurowiec Polna Corner. Projektem i realizacją biura zajęli się eksperci od rozwiązań Design + Build z Tétris. W nowoczesnym biurowcu w centrum Warszawy powstało efektowne, pełne światła wnętrze w industrialnym klimacie.

Architekci zaproponowali motywy industrialne. W biurze wykorzystane zostały m.in beton, tynk imitujący zardzewiałą blachę oraz elementy ze stali i rur. Salki spotkań i gabinety wydzielają szklane ściany ze stalowymi, czarnymi szprosami. Przy wejściu jedną ze ścian biura ozdabia oryginalny mural przedstawiający nosorożca — maskotkę firmy. Malunek wykonał Adam Jastrzębski z IXICOLOR na podstawie rysunku autorstwa dziecka. Z kolei bezpośrednio w sąsiedztwie recepcyjnej lady o ciekawej, geometrycznej formie mamy zieloną ścianę porośniętą pnącą roślinnością.

Biuro Solenis w Warszawie

W warszawskim kampusie Lixa pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki zaprojektowała siedzibę firmy Solenis. Biuro zaprojektowane jest w stylu industrialnym z mocnym ociepleniem drewnem, cegłą i akcentami kolorystycznymi. Motyw chemiczny przewija nam się w kształcie i wykończeniu ścian.

Recepcja mieści się na pierwszym piętrze i jest połączona ze strefą konferencyjną oraz poczekalnią z aneksem kuchennym. W strefie wejścia znajduje się ściana z mchu, która uzupełnia się z drewnianą ścianą i meblami. Dodatkowym atutem przestrzeni jest samoobsługowy punkt kawiarniany, w którym oczekujący mogą nie tylko poczęstować się kawą ale również zapoznać z graficzną historią działalności firmy.

Biuro Coca-Cola w Warszawie

W warszawskim budynku Business Garden mieści się biuro firmy Coca-Cola HBC o pow. 5,5 tys. mkw. Zaprojektowana przez pracownię Bit Creative przestrzeń tętni życiem, a świadome wykorzystanie produktów nadaje wnętrzu niepowtarzalny klimat.

Strefa wejścia została zaprojektowana z troską o gości. Dominuje w niej styl industrialny z drewnianymi elementami i żywą roślinnością. Dostrzec można ciekawą propozycję ekspozycji produktów, które znalazły miejsce m.in. w meblu recepcyjnym. Lada wykonana jest w charakterystycznym kształcie dla Coca-Coli – „Wave”. Układ ten został powtórzony na suficie i podłodze. W dalszej części biura znajduje się poczekalnia, gdzie goście mogą sami zaparzyć sobie kawę lub spróbować jednego z wybranych napojów marki. Całość strefy recepcji tworzy przytulną atmosferę.

Biuro TechnipFMC w Krakowie

Głównym zadaniem architektów The Design Group zgodnym z założeniem klienta, było pokazanie elementów charakterystycznych dla działalności TechnipFMC, firmy z branży naftowej i gazowej.

– Wyznaczyliśmy zatem cztery poziomy: piętro pierwsze to przestrzeń podwodna, drugie stanowi lustro wody, trzecie i czwarte to pokłady jednostki pływającej używanej podczas morskich operacji. Nasza koncepcja bardzo spodobała się klientowi – tłumaczy arch. Konrad Krusiewicz, założyciel The Design Group.

Recepcja znajduje się na drugim piętrze biura, przeznaczonym w pełni na funkcje reprezentacyjne. Projektanci The Design Group musieli zmierzyć się z wyzwaniem uwzględnienia w projekcie brandowych kolorów TechnipFMC. Czerwony, niebieski i fioletowy, które dominują w logotypie firmy, uzupełnione zostały surową żywicą betonową. Znaleźć ją można na podłodze i ścianach w recepcji i strefie eventowej.

Cobelab i umlaut w Szczecinie

Firmy Codelab i umlaut, w swoim szczecińskim biurze, pracują przede wszystkim z klientami z branży automotive. MIXD projektując ich biuro zadbał o to, by doświadczenie przestrzeni pracy było tu równie przyjemne, co podróż w komfortowym aucie.

Przewodnim motywem biura w Posejdonie stała się podróż i wszystko to, co z nią kojarzymy: stacje benzynowe, przydrożne bary, plaże, kempingi i turystyczne trasy. Już w recepcji wita nas gotowy do drogi w nieznane Fiat 500 retro, z bagażnikiem wyładowanym walizkami. To auto, którego dostarczenie na czwartą kondygnację Posejdona wymagało użycia budowlanego dźwigu (!) już na etapie stanu surowego otwartego budowy. Z kolei obudowę recepcji wykonano z tłoczonej blachy, również będącej nawiązaniem do motoryzacyjnych klimatów.

Biuro Tias we Wrocławiu

Biuro wrocławskiego oddziału firmy Tias to przestrzeń różnorodna, obfitująca w niestandardowe rozwiązania. Inwestorzy od samego początku chcieli by ich nowa siedziba była wyjątkowa, wyróżniająca się na tle konkurencji. Pracownia Nowicki Design Collective zachowała równowagę między stylem loftowym a nowoczesnym, między naturalnością a elegancją. Efekt wow zapewniają biurowe recepcje, w tym jedna z podświetlanym onyksem.

Inwestorowi zależało bowiem na zdecydowanym wyróżnieniu i zaakcentowaniu strefy wejścia. Na 1 piętrze ściana za recepcją została wykonana z onyksu, którego urodę efektownie wydobywa podświetlenie. Piętro wyżej tłem recepcji jest granit – również podświetlony. Obie recepcje mają też dość oryginalne formy: dolna obudowana jest pionowymi lamelami z drewna, górna – osłonięta geometryczną formą z metalu.

Biuro Siemens w Warszawie

Ekologia, dostępność i elastyczna przestrzeń zgodna z zasadami activity-based working - to wszystko znajdziemy w nowym biurze Siemens. Do tego intensywne, różnorodne kolory i odrobina charakterystycznego dla Massive Design futuryzmu.

Parter budynku, oprócz wzorowej przestrzeni recepcyjnej, mieści również przestrzeń konferencyjną zawierającą kilkanaście różnej wielkości i przeznaczenia sal konferencyjnych i pomieszczeń do „burz mózgów”, wspartych dwiema strefami cateringowymi. Przestronna i nowoczesna recepcja pełni również funkcję ekspozycji opowiadającej o historii, teraźniejszości i planach na przyszłość firmy oraz stanowi niejako wprowadzenie do showroomu, w którym prezentowane będą najnowsze osiągnięcia technologiczne firmy.

Biuro JFM Furniture w Warszawie

Zaprojektowane przez pracownię Bracia Burawscy Architekci biuro firmy JFM Furniture to trochę biuro, a trochę... showroom, będący wizytówką producenta mebli. Kiedy wchodzimy do biura, pierwsze, co widzimy, to recepcja i poczekalnia stworzona dla klientów firmy. Całość prezentuje się bardzo efektownie, nawiązując do stylu loftowego poprzez wykorzystanie między innymi betonu, surowej cegły i stali.

W poczekalni znajduje się skórzana kanapa typu Chesterfield, regał zajmujący całą ścianę oraz zaskakująco duże lustro. Prawdziwą gwiazdą tego miejsca jest jednak kontuar recepcyjny. Zachwyca swoją nieregularną, przestrzenną formą i złotym kolorem, stanowiąc najlepszy dowód na to, że nawet te niezbędne elementy, które pełnią przede wszystkim funkcje praktyczne, mogą zostać pięknie zaprojektowane. Uwagę przyciąga także starannie dobrane oświetlenie dekoracyjne, które świetnie uzupełnia to nieoczywiste wnętrze.