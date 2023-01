Strefy do pracy i do wypoczynku: zaglądamy do biura Rockwool w Poznaniu

Różne przestrzenie do wyboru, wszystkie zaprojektowane z dbałością o samopoczucie pracowników i ich komfort akustyczny - tak w kilku słowach można opisać nowe biuro Rockwool GBS w Poznaniu.

REKLAMA

Zaprojektowane ze szczególną dbałością o samopoczucie pracowników biuro Rockwool GBS przy poznańskim Nowym Rynku jest wielofunkcyjne i ekologiczne.

Wnętrze biura zostało zaprojektowane zgodnie z koncepcją activity-based workplace.

Za projektem i realizację odpowiadała firma Comodo Group.

Wnętrze biura zostało zaprojektowane zgodnie z koncepcją activity-based workplace. Zakłada ona, że produktywność wzrasta, gdy pracownicy dysponują różnymi typami przestrzeni do wyboru i adaptacji do swoich potrzeb. Zarówno do pracy indywidualnej, wymagającej koncentracji i spokoju, jak i zespołowej, która wiąże się ze spotkaniami oraz interakcjami. Często przestrzeń biurowa musi również pełnić funkcję strefy do wypoczynku.

W biurze Rockwool GBS w Poznaniu udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu nowo wprowadzonego przez Rockfon rozwiązania – platformy akustycznej Rockfon Hub. Pozwala ona na wydzielenie stref w biurze, tworząc „przestrzeń w przestrzeni”, którą można odsłaniać i zasłaniać dzięki zasłonom.

Materiały pierwotne punktem wyjścia dla projektu

Punktem wyjścia do założeń projektowych było hasło „materiały pierwotne” – skała, drewno, rośliny i bliski naturze design dla zmysłów. Trend biofilny reprezentują m.in. akustyczne panele ścienne Rockfon Senses. Wykonane z organicznych materiałów, takich jak pachnące alpejskie kwiaty łąkowe, ręcznie wykończone, oddają piękno natury, zapewniając jednocześnie komfort akustyczny. Sale spotkań wyciszają akustyczne panele ścienne Rockfon Lamella składające się z panelu dźwiękochłonnego z wełny skalnej o grubości 40 mm oraz listew drewnianych w kolorze ciepłego złota i chłodnego blondu.

Wielofunkcyjne, elastyczne biuro o powierzchni ok. 6 tys. m2 wymagało szczególnej dbałości o komfortową atmosferę. Jak powiedział Krzysztof Draber, architekt wnętrz w Comodo Group:

W projekcie wykorzystaliśmy najnowsze produkty Rockfon, które łączą współczesne trendy wzornicze z oczekiwaniami inwestorów. Doskonale integrują się z wnętrzem, tworząc elementy dekoracyjne o dodatkowej funkcji akustycznej. Oferują możliwość dowolnej kastomizacji – w zakresie wielkości, koloru, kształtu i aplikacji na różnych powierzchniach. To pozwala projektantom na nieograniczone możliwości tworzenia zindywidualizowanych wnętrz. Co więcej są to produkty w trendzie zero-waste. Można je przenieść do innej przestrzeni czy też nowego biura. Szczególnie spodobały mi się biofilne obrazy Senses, stworzone ze sprasowanych elementów organicznych. Ich naturalne barwy, faktura i delikatny zapach tworzą w pomieszczeniu niezwykłą atmosferę.

Nacisk na akustykę

Komfort akustyczny i jedyny w swoim rodzaju design wnętrza osiągnięto również dzięki rozwiązaniu – Rockfon Canva, które zaprojektowano na zamówienie, tak aby pasowało do nastroju i funkcji każdego pomieszczenia. Produkt reprezentujący najlepsze w swojej klasie pochłanianie dźwięku (klasa A) połączone z efektownym designem posiada zdejmowane płótna, na które nadrukowano krajobrazy, tworząc w ten sposób indywidualne dekoracje ścienne.

Designerski detal z klasą A w zakresie pochłania dźwięku, tworzą też inspirowane plastrami miodu wyspy Rockfon Eclipse. Płyty w kształcie heksagonów przeplatanych oświetleniem zawisły w biurze nad wyspą kuchenną.