Strefy wspólne w prywatnych akademikach przyciągają studentów

Rozwijając bazę prywatnych akademików o wysokim standardzie, polskie miasta wkraczają na konkurencyjny rynek rywalizacji o studentów zagranicznych, których przyciągają... strefy wspólne.

Od kilku lat Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla studentów z całego świata. Powodów jest wiele – wysoki poziom naukowy kadry akademickiej, względnie niskie koszty utrzymania oraz czesnego sprawiają, że na polskich uczelniach pojawia się coraz więcej obcokrajowców, co w naturalny sposób przekłada się na zwiększenie popytu na wysokiej jakości bazę noclegową.

Jak powszechnie wiadomo, najważniejsze ośrodki akademickie są zlokalizowane w największych polskich miastach. Nic więc dziwnego, że ich władzom zależy na zwiększeniu swojej atrakcyjności, co w dłuższej perspektywie może poskutkować pojawieniem się na rynku pracy większej ilości wykwalifikowanych specjalistów z najróżniejszych branż.

Obecny trend zabudowywania działek, na których dopuszczone jest zamieszkanie zbiorowe, poprzez budowę prywatnych akademików, staje się więc coraz bardziej popularny. Warto zauważyć, że również władze gmin coraz częściej interesują się stwarzaniem nowoczesnej bazy noclegowej dla studentów, gdyż polepsza to komfort życia w uniwersyteckich miastach i przyciąga młodych ludzi.

– Dobrze zaprojektowany akademik, to taki, w którym żyje się komfortowo każdemu studentowi, taki który odpowiada na różnorodne, bieżące i zmieniające się zapotrzebowania mieszkańców – mówi Karol Wojtas, członek zarządu Silver Rock – spółki, która przygotowała Akademik Collegia w Gdańsku. –Odczytywane z rynku sygnały wskazują na potrzebę zapewnienia młodym ludziom prywatnej przestrzeni mieszkalnej w komfortowo wyposażonych pokojach oraz stworzenia wspólnych przestrzeni, służących do integracji podczas spędzania wolnego czasu, w czasie wspólnej nauki czy podczas rozwijania pasji. W przygotowanym przez nas budynku oferujemy salę do fitnessu wyposażoną w profesjonalny sprzęt sportowy, salę muzyczną wyposażoną w instrumenty oraz foodcourt, w którym oprócz funkcji podstawowej, planuje się organizować różnorodne eventy celem urozmaicenia czasu wolnego – dodaje.