Studenci projektowania nadali meblom IKEA lokalny charakter. Wyjątkowa wystawa w Lublinie

W galerii SKENDE Shopping w Lublinie otwarto wystawę mebli IKEA ozdobionych tradycyjnymi wzorami Lubelszczyzny przez studentów projektowania na WSPiA.

REKLAMA

IKEA zaprasza klientów, miłośników designu oraz tradycyjnego lubelskiego wzornictwa do galerii SKENDE Shopping w Lublinie.

Studenci WSPiA zamienili meble marki w małe dzieła sztuki, ozdobione tradycyjnymi ludowymi wzorami regionu.

Meble można oglądać w ramach bezpłatnej wystawy do końca lipca.

IKEA po lubelsku to wystawa zwieńczająca współpracę sklepu IKEA w Lublinie z Miastem Lublin i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w ramach projektu MATCH.

Sztuka towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Chętnie ozdabiamy nawet przedmioty codziennego użytku – dekoracja prostych, funkcjonalnych przedmiotów nie tylko upiększa, ale może również identyfikować przynależność. Obserwujemy to do dziś w niemal każdej dziedzinie rzemiosła i sztuki.

Tradycja dawnej Lubelszczyzny i recykling mebli IKEA

Charakterystyka przedmiotu jest w pewien sposób podpisem jego autora. Mieszkańcy dawnej Lubelszczyzny stworzyli taki właśnie podpis językiem form, kolorów oraz wzorów. Zdobili nimi budynki, meble, ubrania i przedmioty codziennego użytku. Dzisiaj mogą zaistnieć na nowo, w dialogu z meblami IKEA.

Studenci projektowania nadali meblom IKEA lokalny charakter. fot. mat. prasowe IKEA

Studenci kierunku Projektowania Wnętrz z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach przedmiotu Budownictwo wernakularne i kultura ludowa Europy Środkowowschodniej stworzyli wyjątkową kolekcję mebli ozdobionych tradycyjnymi ludowymi wzorami regionu. Pracowali na meblach z drugiej ręki dostarczonymi przez IKEA z działu sprzedaży okazyjnej circular hub. Idea recyklingu i dawania przedmiotom nowego życia jest marce bardzo bliska.

– IKEA Lublin od początku dąży do tego żeby być dobrym sąsiadem. W IKEA bliskie nam jest wspieranie każdego aspektu cyrkularności, a w tym przypadku młodzież nadaje nowe życie używanym produktom IKEA. To dla nas naprawdę wspaniała wiadomość – dlatego chętnie się angażujemy. Oby takich projektów w Lublinie było więcej. Ponadto chcemy żeby ludzie postrzegali Lublin jako miejsce do rozwoju przedsiębiorczości i chcemy je w tym wspierać. Jesteśmy dumni, że lubelska młodzież ma tak ciekawe wizje. Chętnie bierzemy udział w ich realizacji i cieszymy się, że możemy pomóc. Tradycja i poczucie przynależności jest bardzo ważne – to piękne, że młodzi doceniają swoje korzenie i w ten sposób chcą je manifestować – mówi Maria Szymańska, Dyrektorka Regionu IKEA Lublin.

Wsparcie dla kreatywności

Projekt powstał w ramach inicjatywy MATCH – projektu stworzonego w 2020 roku przy współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Jego celem jest spotkanie przedsiębiorców z ambitnymi studentami przy wspólnych projektach. To świetna okazja do rozwinięcia skrzydeł przez młode, ambitne osoby, a dla przedsiębiorstw możliwość pracy z świeżymi nieograniczonymi niczym umysłami studentów.

– Miasto Lublin jako jeden z celów obecnej Strategii Lublin 2030 obrał wsparcie rozwoju kreatywności, innowacji i relacji pomiędzy ekosystemami gospodarczymi. Jedną z potrzeb, na przeciw której wychodzimy, jest rozwój współpracy pomiędzy rozpoczynającymi swoją drogę zawodową studentami kierunków kreatywnych w Lublinie, a przedsiębiorstwami z naszego miasta. Celem inicjatywy MATCH jest wprowadzenie studentów na lokalny rynek pracy i zapoznanie ich z jego oczekiwaniami. Przedsiębiorcy dzięki temu również mają możliwość poznania przyszłych pracowników, współpracowników oraz wzbogacenia swojej firmy o nowe rozwiązania związane z promocją i reklamą – opowiada Jacek Jakubowski, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, UM Lublin.

Wystawa prac mebli przygotowana została pod kierunkiem dr Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej. Ponadto, grupa studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stworzyła film inspiracyjny z okazji 5-lecia IKEA Lublin (pod kierunkiem dr Sławomira Plewko).

W ramach inicjowanej przez Miasto Lublin współpracy powstały również po cztery neony autorstwa studentki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Miruny Gheordunescu, grafiki do aplikacji promującej ekologiczne rozwiązania w zakresie segregacji śmieci autorstwa Darii Morgen, projekt identyfikacji graficznej „Strefa psa” dla firmy SKENDE czy projekt tablicy informacyjnej „Inaczej” dla firmy SKENDE.

Wystawa dostępna jest dla wszystkich bezpłatnie do końca lipca 2022 roku w Centrum Handlowym SKENDE w Lublinie.