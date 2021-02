Studio EOOS zaprojektowało toaletę przyszłości

Współpraca austriackiego studia projektowego EOOS, szwajcarskiego instytutu badawczego Eawag i firmy Laufen ze wsparciem finansowym fundacji Billa i Melindy Gates zaowocowała opracowaniem pionierskiej toalety SAVE!. To innowacyjne rozwiązanie przyszłości, które ma być częścią większego systemu zrównoważonego zarządzania gospodarką wodną i ściekową, z myślą o ochronie naszej planety.

Nowa toaleta SAVE! to pierwsza toaleta oddzielająca urynę. SAVE! spełnia wszystkie normy branżowe dotyczące tradycyjnych toalet i stanowi przełom w dążeniu do skutecznego oraz higienicznego procesu odseparowania ścieków, który jest niewidoczny dla użytkownika. Nowatorskie rozwiązanie sanitarne jest zatem dostosowane do potrzeb XXI wieku – to design, który zmienia świat.

Sposób utylizacji nieczystości niewiele zmienił się na przestrzeni wieków i jest obecnie istotną przyczyną problemów ekologicznych naszej planety. Jak wynika z wielu badań przeprowadzonych przez czołowych naukowców, nadmierny poziom azotu – obecnego w ściekach i nawozach stosowanych w rolnictwie – jest nawet groźniejszy od wzrostu emisji CO2 i zmian klimatycznych. Konieczna jest przebudowa infrastruktury związanej z oczyszczaniem zużytej wody, która obecnie jest główną drogą przedostawania się biogenów (azotu i fosforu) oraz mikrozanieczyszczeń (hormonów i odpadów medycznych) do wód powierzchniowych. Dotychczasowe działania na rzecz usunięcia tych zanieczyszczeń sprawiły, że gospodarka ściekowa stała się bardzo kosztowna, uciążliwa dla środowiska i energochłonna.

W SAVE! wykorzystano proste prawa fizyki – naturalną grawitację, dzięki której uryna oddzielana jest od ciał stałych i wody. Umożliwia to ich oczyszczanie w systemach takich jak rozwiązanie do zarządzania ściekami firmy Vuna, które jest szybkie, łatwe i organiczne. Najważniejszą innowacją jest tu opracowany przez studio EOOS syfon odprowadzający urynę, który prowadzi ją do ukrytego odpływu z wykorzystaniem jedynie napięcia powierzchniowego. Firma Laufen zastosowała tę koncepcję w nowej konstrukcji toalety z ceramiczną miską, której kształt zoptymalizowano tak, aby kierował przepływem wody. Łatwa konserwacja interfejsu i ukryte, zaawansowane technologicznie innowacje sprawiają, że SAVE! nie można odróżnić od innych wysokiej klasy toalet. To nowy format znanego rozwiązania, który spełnia wymogi branżowe i może w przyszłości odegrać kluczową rolę w gospodarce ściekowej.

Koncept SAVE! został już zauważony i nagrodzony. Uznany na całym świecie Magazyn Wallpaper docenił koncepcję SAVE!, przyznając jej nagrodę Design Awards 2020. To prestiżowe wyróżnienie jest potwierdzeniem słuszności zaangażowania marki Laufen w projekt rewolucjonizujący podejście do naszego środowiska oraz rozwoju i przyszłości naszej planety.