Studio F. A. Porsche zaprojektowało... kolekcję do łazienek

Studio F. A. Porsche to wiodąca agencja projektowa założona ponad 50 lat temu przez Ferdinanda Alexander Porsche. Projektują dla różnych branż, od rowerów, przez jachty, po laptopy. Teraz zaprojektowali serię łazienkową dla Duravitu.

F. A. Porsche, autor projektu kultowego sportowego samochodu Porsche 911, założył dedykowane studio projektowania produktów, które do dziś pozostaje wierne filozofii projektowej swojego założyciela.

Studio F. A. Porsche zaprojektowało serię łazienkową Qatego dla firmy Duravit.

Drewno, ceramika i kamień naturalny łączą się, tworząc harmonijny projekt łazienki o niepowtarzalnej domowej atmosferze z umiejętnie zaakcentowanymi niszami.

O współpracy z Duravitem opowiada dyrektor projektowy Henning Rieseler ze Studia F.A. Porsche.

Studio F. A. Porsche zawsze pozostawało wierne filozofii swojego założyciela: maksymalna funkcjonalność z uczciwym designem. Panie Rieseler, w jaki sposób to podejście zostało wdrożone w kolekcji łazienkowej Qatego dla Duravit?

Henning Rieseler: Jeśli chodzi o Qatego i ogólnie projektowanie łazienek, zdecydowaliśmy się na zupełnie nowe podejście w ramach naszej filozofii: najważniejszą funkcją w prywatnej przestrzeni, takiej jak łazienka, jest poczucie komfortu i dobrego samopoczucia. To właśnie tych wysoce emocjonalnych "funkcji" ludzie poszukują w swoich prywatnych domach, zwłaszcza w czasach, gdy świat zewnętrzny wydaje się coraz bardziej niespokojny, a może nawet nieco niewygodny. Z tego powodu Qatego koncentruje się na prostocie i bardzo ludzkim dotyku, które połączyliśmy z delikatniejszymi formami, które są niezwykle minimalistyczne i ikoniczne. W rezultacie wszystko wydaje się bardzo naturalne i dyskretne.

Jaka była podstawowa idea stojąca za rozwojem kolekcji łazienkowej i co zamierzaliście osiągnąć?

HR: Chcieliśmy zaprojektować gamę produktów, która jest zgodna z ludzkimi potrzebami i przywraca bardziej naturalne podejście do łazienki. Od razu spodobał nam się główny materiał Duravitu - ceramika - z jej naturalną wrażliwością dotykową i miękkością. Zamiast działać wbrew materiałowi lub wprowadzać nowe, nieznane materiały do łazienki, uznaliśmy ceramikę za najlepszy wybór dla naszego podejścia "nowej naturalności". Kolejnym celem było skompilowanie bardzo szerokiej palety produktów i materiałów, co udało nam się zrealizować dzięki firmie Duravit.

Studio F. A. Porsche zaprojektowało Qatego dla Duravit, serię łazienkową z przejrzystymi, oszczędnymi elementami, które jednocześnie emanują naturalnością. (Źródło zdjęcia: Duravit AG)

Qatego wyróżnia się uderzającym wzornictwem - co uważa Pan za najważniejsze cechy tego asortymentu łazienkowego?

HR: Najważniejszymi cechami wzornictwa są miękkie formy na górnej krawędzi produktów. Wszystkie produkty można łatwo i natychmiast rozpoznać na pierwszy rzut oka, ponieważ użyliśmy głównie podstawowych kształtów, takich jak kwadraty i koła. Z bliska można poczuć idealną równowagę, gdy tylko dotknie się produktów: miękkie detale nadają poczucie naturalności, nie sprawiając wrażenia zbyt organicznych.

Qatego imponuje interakcją naturalnych materiałów, takich jak drewno, ceramika i kamień naturalny. W jaki sposób materiały te są ze sobą łączone?

HR: Częścią naszego pomysłu na projekt jest to, że wszystkie materiały i kolory są ze sobą zharmonizowane i można je łączyć na wiele sposobów: biała ceramika umywalek łączy się z elementami mebli, które są dostępne w dekorze drewna i stonowanych pojedynczych kolorach, a także z kamienną konsolą z trzech różnych materiałów. Oczywiście krany również mogą zmieniać wygląd. Na przykład połączenie białego marmuru z czarną baterią nadaje produktowi łagodne wrażenie ogólne, ale kontrast kolorów nadaje serii wyrafinowany i ekskluzywny wygląd.

Studio F. A. Porsche po raz pierwszy współpracowało z firmą Duravit - jak przebiegał proces projektowania nowej kolekcji?

HR: Proces ten był dla nas ekscytujący, ponieważ Duravit utrzymał bardzo otwarty brief. Były dwa warunki, które uznaliśmy za atrakcyjne i stanowiące wyzwanie: z jednej strony pytanie o to, jak zmieniły się wymagania klientów dotyczące łazienki. Po drugie, nie chodziło o zaprojektowanie kolekcji, która spodobałaby się tylko niewielkiej grupie docelowej, ale raczej o taką, która byłaby atrakcyjna dla szerokiego grona klientów pod względem wzornictwa i różnorodności.

W tym względzie przeprowadziliśmy wiele konstruktywnych dyskusji w zespole projektowym, a przede wszystkim z firmą Duravit i wiele się od siebie nauczyliśmy. Cały proces rozwoju, zarówno pod względem koncepcji, jak i wdrożenia, charakteryzował się doskonałą, ścisłą współpracą, a także silną motywacją wszystkich zaangażowanych w Duravit i oczywiście tutaj w Studio F.A. Porsche. Widać to wyraźnie na przykładzie rezultatu.

Studio F. A. Porsche to wiodąca agencja projektowa w segmencie premium, która szczyci się kultowym, ponadczasowym wzornictwem, odwołującym się do wysokiej jakości wykonania i naturalnych materiałów. Agencja projektowa z siedzibą w Zell am See w austriackich Alpach projektuje produkty dla swoich klientów na całym świecie. Historia sukcesu rozpoczęła się w 1963 roku, kiedy Ferdinand Alexander Porsche zaprojektował kultowy samochód sportowy "Porsche 911".

W 1972 r. F. A. Porsche założył dedykowane studio projektowania produktów, które do dziś pozostaje wierne filozofii projektowej swojego założyciela. Wyraźne linie, minimalizm i elegancja znajdują się w centrum uwagi, podobnie jak trwałe materiały i uczciwa koncepcja projektowa.