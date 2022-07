Studio Pearson Lloyd projektują dla polskiej marki. Z naciskiem na ekologię

Znane londyńskie studio Pearson Lloyd zaprojektowało system mebli modułowych dla polskiej marki Profim. Znaczące ograniczenie zużycia energii na wszystkich etapach produkcji – od wytworzenia po wysyłkę – była priorytetem.

REKLAMA

Polska marka Profim wprowadza Revo – system mebli modułowych zaprojektowany przez znane londyńskie studio Pearson Lloyd.

Wraz z premierą systemu Profim zrobił kolejny krok w kierunku produkcji cyrkularnej.

Dzięki zastąpieniu sklejki przez REPP (ekspandowany polipropylen z recyklingu) zredukowano zużycie surowców naturalnych oraz znacząco zmniejszono ślad węglowy.

Revo jest dostępny w wielu opcjach tkanin oraz wszechstronnej palecie kolorów opracowanej przez Dyrektor Kreatywną marki Profim, Maję Ganszyniec.

Zmiany klimatyczne i nowa kultura pracy

Wprowadzanie nowych, cyrkularnych rozwiązań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny oraz dynamicznie zmieniającą się kulturę pracy to dwie kluczowe ścieżki, jakimi podąża Profim. Pierwszym krokiem w kierunku produkcji zamkniętego obiegu było wszechstronne, trwałe i cyrkularne krzesło Normo zaprojektowane przez Maję Ganszyniec. Kolejnym kamieniem milowym jest Revo – rewolucyjny system siedzisk modułowych stworzony przez Toma Lloyda oraz Luke Pearsona.

System mebli modułowych Revo, fot. mat. prasowe Profim

– Studio Pearson Lloyd jest jednym z najlepszych w identyfikowaniu trendów społecznych. To niesamowite, jak wiele zmian, które przewidzieli na początku projektu – jeszcze przed pandemią - stały się szybko naszą nową rzeczywistością: hybrydowe modele pracy, rosnące znaczenie współpracy i interakcji społecznych oraz swoboda, jaką daje rewolucja technologiczna w komunikacji versus naturalna chęć kontaktu twarzą w twarz. Dzięki takim projektom jak Revo jesteśmy doskonale przygotowani do zaspokojenia tych nowych potrzeb – Magdalena Borowiec, Dyrektor Marketingu Profim.

Organiczny design

Kolekcja Revo obejmuje sofy z oparciami i bez, ścianki i pufy o miękkich, organicznych kształtach. Ta prosta tożsamość estetyczna została zainspirowana koncepcją „kwadratury koła”, tworząc łagodny geometryczny alfabet, który nie tylko wyróżnia kolekcję, ale także umożliwia łączenie elementów na wiele sposobów.

96 konfiguracji

Siedziska i ścianki Revo są uzupełnione gamą 7 stolików o różnych rozmiarach i wysokościach. Wszystkie elementy kolekcji Revo umożliwiają aż 96 konfiguracji, by wspierać różne style pracy – od indywidualnej po zespołową; tworzyć przestrzeń dla formalnych spotkań i spontanicznej współpracy; umożliwiać działania w skupieniu lub w kontakcie z innymi. Ponieważ współczesne biuro stało się siecią elastycznych przestrzeni, Revo zaprojektowano tak, aby każdej z nich zapewnić spójny język estetyczny.

Wszystkie elementy kolekcji Revo umożliwiają aż 96 konfiguracji, fot. mat. prasowe Profim

Kolory i struktury projektu Mai Ganszyniec

Revo jest dostępny w wielu opcjach tkanin oraz wszechstronnej palecie kolorów opracowanej przez Dyrektor Kreatywną marki Profim, Maję Ganszyniec. Dzięki temu projektanci wnętrz mogą tworzyć własne, unikalne konfiguracje Revo: mono układy i kolorystyczne zestawienia albo wybierać tkaniny w stopniowanych odcieniach, by dodać wnętrzu głębi.

Tkaniny z recyklingu

By świadomie zwiększyć udział materiałów wtórnych w ostatecznym produkcie, marka Profim wprowadziła dwie nowe tkaniny pochodzące z recyklingu do oferty standardowej. Cura by Gabriel to wysokiej jakości, dwukolorowa tkanina wykonana w 98% z odzyskanego poliestru. Jego ciepła, teksturowana struktura naśladuje naturalne włókna. Druga opcja, Oceanic by Camira, to w 100% poliester z odzysku, z czego 50% to tzw. Seaqual Yarn, czyli włókna wykonane z plastiku odławianego z mórz i oceanów. Obie tkaniny zapewniają przyjemną domową estetykę pożądaną w nowoczesnych miejscach pracy, hotelowych lobby czy recepcjach.

Recykling w nieskończoność

– Revo to radykalna zmiana myślenia o produkcji tapicerowanych mebli biurowych w kontekście wymagań środowiskowych. Zastępując bazę ze sklejki tworzywem REPP, maksymalizujemy szanse ponownego wykorzystania materiałów. Sklejka nie jest „cyrkularna”, natomiast tworzywo REPP pochodzi częściowo z wtórnego obiegu i w całości może być przetworzone po raz trzeci, czwarty i tak w nieskończoność – mówi Luke Pearson z Pearson Lloyd.

Dzięki zastąpieniu sklejki przez REPP (ekspandowany polipropylen z recyklingu) zredukowano zużycie surowców naturalnych oraz znacząco zmniejszono ślad węglowy. To nie są jedyne zalety REPP. Tworzywo doskonale absorbuje energię, jest wytrzymałe i odporne na uderzenia, wodę i chemikalia.

By przywrócić jak najwięcej elementów do wtórnego obiegu, tapicerka jest mocowana za pomocą sprytnego ściągacza ze sznurka – bez kleju i zszywek, co ułatwia demontaż. Pod koniec cyklu życia produktu wszystkie komponenty Revo można aż w 74% przywrócić do cyklu produkcyjnego. Dla porównania, w tradycyjnej metodzie produkcji mebli tapicerowanych to zaledwie 5%.

Aż do 40% mniejszy ślad węglowy

Znaczące ograniczenie zużycia energii na wszystkich etapach produkcji – od wytworzenia po wysyłkę – była priorytetem dla Pearson Lloyd i Profim. Revo generuje ślad węglowy na poziomie 163 kg CO2 podczas produkcji oraz, dzięki niskiej wadze, zaledwie 9,5 kg CO2 w transporcie – to odpowiednio o 13% i 40% mniej niż w przypadku konwencjonalnej konstrukcji mebli bazujących na drewnie. Ponadto Revo jest produkowane w zakładzie w Turku, z wykorzystaniem lokalnych łańcuchów dostaw w Polsce.

Pearson Lloyd to biuro projektowe z siedzibą we wschodnim Londynie. Założone w 1997 roku i kierowane przez Luke'a Pearsona i Toma Lloyda.

Pearson Lloyd to biuro projektowe z siedzibą we wschodnim Londynie. Założone w 1997 roku i kierowane przez Luke'a Pearsona i Toma Lloyda studio współpracuje z producentami, markami i organizacjami publicznymi przy tworzeniu produktów, przestrzeni i usług, które odpowiadają na wyzwania dnia codziennego i wzbogacają doświadczanie świata. Ich filozofia „Making Design Work” wyraża pasję do tworzenia funkcjonalnych, pięknych i efektywnych rozwiązań, które służą potrzebom klientów, użytkowników i społeczeństwa.