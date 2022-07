Studio Rygalik z projektem stołu dla marki Miloni. To minimalizm w najczystszej formie

To już druga kolekcja, którą zaprojektował dla polskiej manufaktury Tomek Rygalik ze swoim zespołem. Stół BAO to mariaż ciekawej bryły ze szlachetnym drewnem dębowym.

„Prostota jest szczytem wyrafinowania” – takie zdanie miał wypowiedzieć jeden z największych geniuszy ludzkości, Leonardo da Vinci. Z całą pewnością mistrz zasłynął przede wszystkim z praktycznych wynalazków. I chyba każdy zgodzi się z tym, że myśl ta jest wciąż aktualna. Bo najpiękniejsze meble i przedmioty użytkowe, które zostają z nami na dłużej i na które zawsze patrzymy z przyjemnością, to rzeczy genialne w swojej prostocie. Pasją polskiej marki Miloni jest tworzenie dobrze zaprojektowanych i wykonanych mebli. Miloni charakteryzują jasne priorytety: naturalne drewno i najwyższa jakość. Manufaktura działa zgodnie z zasadą, że meble powinny nie tylko dobrze wyglądać, ale przede wszystkim dobrze służyć swoim użytkownikom. Z tego powodu proces produkcyjny opracowany jest z dbałością o każdy szczegół, a do tworzenia koncepcji mebli zapraszani są najlepsi projektanci w branży.

Praktyczny i piękny, stół BAO jest demonstracją hasła „mniej znaczy więcej”. Został zaprojektowany w sześciu wariantach kolorystycznych oraz czterech rozmiarach. Doprecyzowany w każdym szczególe, łatwy w użytkowaniu mechanizm pozwala na rozłożenie stołu i uzyskanie kolejnych czterech wielkości. Długość blatu niezwykle łatwo dostosować do spotkań w większym gronie. Studio Rygalik postawiło na niewidoczny system rozkładania. To estetyczne rozwiązanie nie wymaga dzielenia blatu. Odsunięcie go w jedną stronę, odsłania chowaną wkładkę, która wydłuża BAO nawet do 330 cm. Cienki blat nadaje meblowi lekkości. Niska oskrzynia daje najwięcej miejsca na nogi i podłokietniki ze wszystkich stołów rozkładanych, stół posiada też największą wkładkę w stosunku do wielkości stołu nierozłożonego.

Autorem projektu jest Tomek Rygalik - wykładowca, kurator i doktor sztuki, który w 2006 r. założył Studio Rygalik. Poza Miloni, projektuje dla takich firm, jak Moroso, Noti, Comforty, Ghidini, Cappellini, Profim, Ideal Standard, Siemens, Heineken i Ikea. Dyrektor kreatywny wiodących marek współpracuje także z wieloma renomowanymi instytucjami kultury. Pełnił funkcję architekta polskiej prezydencji w Radzie UE. Wiele z jego projektów znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Założył markę TRE Product, a od 2016 roku współtworzy społeczność DesignNature i kampus kreatywny w Sobolach. Prowadzone przez niego i Gosię Rygalik Studio Rygalik, reprezentuje i propaguje świadomy sposób myślenia o projektowaniu.