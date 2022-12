Stworzyli w biurze floratorium na jesienną chandrę

W jednym z budynków Shell Business Operations w Krakowie powstało "Floratorium" – innowacyjne pomieszczenie dla pracowników, w którym rośliny oraz światłoterapia zastosowana z wykorzystaniem specjalistycznych lamp pozytywnie wpływają na nastrój oraz samopoczucie.

REKLAMA

Floratorium na jesienno-zimowy spadek nastroju powstało w Shell Business Operations w Krakowie.

Innowacyjne pomieszczenie dla pracowników, w którym rośliny oraz światłoterapia zastosowana z wykorzystaniem specjalistycznych lamp pozytywnie wpływają na nastrój oraz samopoczucie.

Shell zatrudnia w Krakowie prawie 5 tys. osób i ma tutaj jedno z najbardziej zaawansowanych globalnie centrów operacyjnych.

Innowacyjne pomieszczenie dla pracowników, w którym rośliny oraz światłoterapia zastosowana z wykorzystaniem specjalistycznych lamp pozytywnie wpływają na nastrój oraz samopoczucie, fot. Shell

Floratorium w Shell Business Operations cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W takiej doświetlonej i wypełnionej roślinnością przestrzeni można przyjść popracować, umówić spotkanie robocze lub po prostu posiedzieć i chwilę odpocząć. Ze względu na tak pozytywny odbiór wśród pracowników planujemy już wkrótce otwarcie drugiego Floratorium w sąsiednim budynku – mówi Iwona Topolska-Krzemień, Real Estate Service Manager w Shell Business Operations w Krakowie.

W ramach prowadzonego przez Shell projektu "Future of Work" stworzyli w SBO specjalne piętro testowe, gdzie sprawdzają różne rozwiązania dla udoskonalenia jakości pracy w biurze i dobrego samopoczucia naszych pracowników. - Te pomysły, które najbardziej się podobają wdrażamy potem na szerszą skalę. Floratorium jest z pewnością takim trafionym pomysłem, dzięki któremu pracownicy, jak sami mówią, chętniej przychodzą do biura – dodaje Iwona Topolska-Krzemień.

Jak działa Floratorium

Floratorium to pomieszczenie wypełnione roślinnością oraz doświetlone za pomocą specjalistycznych lamp. Dzięki lampom światło imitujące promienie słoneczne docierające do naszych oczu wspomaga produkcję serotoniny, dopaminy i beta-endorfiny, czyli hormony odpowiadające za nasz nastrój i dobre funkcjonowanie. Jeśli do oka dociera za mało światła pojawia się ich niedobór, co wywołuje takie objawy jak: obniżony nastrój, wolniejsze reakcje na bodźce zewnętrzne, gorszą sprawność intelektualną, szybsze męczenie się, brak napędu do działania czy spadek energii.

Dzięki lampom światło imitujące promienie słoneczne docierające do naszych oczu wspomaga produkcję serotoniny, dopaminy i beta-endorfiny, czyli hormony odpowiadające za nasz nastrój i dobre funkcjonowanie, fot. Shell

Dodatkowo pomieszczenie wypełnione roślinami wpływa relaksująco, redukując poziom stresu. Korzystanie z „Floratorium” jest rekomendowane sezonowo w miesiącach jesienno-zimowych. Już 10 minut doświetlania się wpływa dobroczynnie na nastrój.