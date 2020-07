Styl boho-chic we wnętrzach. Inspiracja naturą i luzem surferów

Naturalność, żywe kolory ziemi i liczne, etniczne detale to definicja stylu boho-chic we wnętrzach. Przestrzeń w stylu boho-chic zachwyca nietypowymi połączeniami i wszechobecną harmonią.

Styl boho ma swoje korzenie w latach 70., kiedy to inspirowany był kulturą ludową narodów Afryki, Ameryki Południowej i Australii. W ciągu ostatnich dekad przeszedł metamorfozę i połączył siły z minimalistycznym stylem skandynawskim. W efekcie tego zestawienia powstały delikatne wnętrza w etnicznym klimacie, pełne azteckich wzorów, plecionek i frędzli.

Kolory i motywy w boho-chic

We wnętrzach boho-chic królują stonowane kolory, kojarzące się z naturą – biel, beż i barwy ziemi. Odcienie te nawiązują do południowych krajobrazów, jak afrykańskie równiny czy wioski tamtejszych plemion. Fani wnętrz w intensywnych kolorach również znajdą coś dla siebie – boho-chic to także aranżacje w żywych i głębokich odcieniach, charakteryzujących się wyrazistością i napawających optymizmem. Nieodłącznymi elementami etnicznej przestrzeni są również wszelkie materiały naturalne lub przypominające drewno, wiklinę, bambus czy len. Podczas doboru mebli i dodatków warto postawić na modele proste i delikatne – umiar oraz właściwa kompozycja mają dla boho-chic kluczowe znaczenie.



- Styl boho-chic to dominacja jasnych kolorów i dodatków inspirowanych środowiskiem naturalnym. Aby jednak wnętrze nie było zbyt monotonne, warto wprowadzić do niego również inne barwy, jak przygaszona zieleń, pastelowy pomarańcz czy zgaszony róż. Dodatki utrzymane w tych tonach doskonale skomponują się z całą aranżacją, jednocześnie dodając jej wyrazistości – podkreśla Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata.

Inne, stylizowane na boho-chic wnętrza, mogą się wyróżniać nietypowymi zestawieniami mebli – np. połączeniem drewna i stali. Jedną z najlepszych cech tej stylistyki jest bowiem świadomy misz-masz – mnogość elementów pozornie niepasujących do siebie, które składają się na ciekawą całość.

Nietypowe zestawienie mebli

Charakterystyczne dla boho-chic jest łączenie elementów stylizowanych na stare z modelami nowoczesnymi. Urządzając pokój dzienny w tej stylistyce, wybierz tapicerowane sofy i fotele w pastelowych kolorach, a pozostałe meble utrzymaj w kolorze naturalnego drewna. W części jadalnianej doskonale sprawdzą się natomiast stoły i krzesła w klimacie vintage obok nowoczesnej komody z metalowymi dodatkami. Podobnie w przypadku sypialni, do której możesz wybrać klasyczne łóżko z elementami drewna lub nowocześniejsze – z akcentami stalowymi. Oba modele z powodzeniem zestawisz z prostą szafką nocną w podobnej stylistyce. W każdym z pomieszczeń doskonale sprawdzi się także lampa z motywem drewna, która dodatkowo je rozjaśni. Dobierając wszystkie elementy aranżacji, zadbaj, by się wzajemnie uzupełniały – obserwuj powstającą przestrzeń i dobieraj kolejne jej części w myśl zasad minimalizmu i prostoty.