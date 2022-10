Styl marynistyczny - gorący trend w hotelarstwie i nie tylko

Z publikowanych co roku statystyk wynika, że najczęściej w wakacje udajemy się w góry lub nad morze. I tak, jak stylu góralskiego we wnętrzach raczej nie spotykamy, tak nadmorskie akcenty już zdecydowanie częściej pojawiają się w mieszkaniach, hotelach czy apartamentach na wynajem. Czym się charakteryzuje styl marynistyczny i dlaczego jest taki popularny? Odpowiadają inwestorzy, projektanci wnętrz i firmy wykończeniowe.

Wnętrze marynistyczne wypełniają jasne, stonowane barwy nawiązujące do tych, które można spotkać na plaży i na wydmach, a więc: biel, beże, ecru, szarości, odcienie wypłowiałego drewna, a także odcienie koloru niebieskiego, nawiązujące do błękitu nieba i wody. Ten styl nie może się obejść również bez dodatków inspirowanych żeglarstwem jak jutowe liny, miedziane knagi, bulaje czy metalowe lampy. Jakie dodatki stworzą wnętrze inspirowane letnimi klimatami?

7.jpg

Podstawową ideą przyświecającą temu stylowi jest zapewnienie ich użytkownikom warunków do pełnego komfortu, wyciszenia i relaksu. Stąd we wnętrzach dominuje białe lub jasne drewno, obszerne i bardzo wygodne kanapy oraz dodatki pozwalające na komfortowy wypoczynek.

Jak deklaruje Daniel Ochońko, prezes zarządu firmy Trust Us, specjalizującej się w wykończeniach komercyjnych wnętrz, nawet w hotelarstwie czy gastronomii ten wariant designu cieszy się dużą popularnością dzięki odczuciom, jakie zapewnia ich gościom.

- Styl marynistyczny od zawsze oznaczał świeżość i bliskość natury są to więc wnętrza przeznaczone do odpoczynku. Wnętrza te mają nawiązywać do okolicznej przyrody, dlatego dominuje w nich kolorystyka bliska morzu i naturze. Wśród wnętrzarskich wyznaczników tego nurtu można wymienić chociażby miękkie, a zatem budujące poczucie odprężenia wykładziny i miękkie tkaniny obiciowe, które kolorystyką nawiązują do koloru piasku. Najczęściej dominują we wnętrzach typowo nadmorskie gatunki drewna np. w kolorze wyrzuconego przez morze pnia lub innych naturalnych wybarwień. Nie rzadko w takich wnętrzach można spotkać też tapety w kolorze oceanu lub z motywami morskimi czy nadmorskimi - mówi Ochońko.

Gdy klimat nadmorski wchodzi na wyższy poziom

Jednym z wariantów wnętrz typowo marynistycznych jest styl hamptons, który od kilku lat cieszy się niemalejącą popularnością, szczególnie kojarzoną z komfortem w stylu amerykańskiej klasyki. Jego główną inspiracją są luksusowe wnętrza domów i apartamentów amerykańskiej elity położone na nowojorskiej wyspie Long Island.

Jak zauważa Aleksandra Jakóbiak, właścicielka Ola Jakóbiak Studio Projektowania Wnętrz znaczna część klientów, którzy decydują się na urządzenie apartamentu marynistycznego intuicyjnie kieruje się właśnie w stronę linii haptons.

- Styl hamptons to klasyczne jasne kolory, symetria, dużo światła i powietrza, ale równocześnie dobry smak połączony z jakością stosowanych materiałów i klasą dodatków. Przy projektowaniu domu w stylu hamptons warto pamiętać o dużych oknach, wysokich sufitach i przestrzeni, aby można było odpowiednio wyeksponować aranżację wnętrza, które wypełniają przede wszystkim sporych rozmiarów wygodne sofy, stylowe drewniane komody, stoły z jasnego drewna i obszerne lampy. Wspólnym mianownikiem dla wnętrz domów czy mieszkań w tym stylu powinna być także wygoda - hamptons to styl "do mieszkania", gdzie łączymy komfort z dobrym smakiem - mówi Jakóbiak.

Wnętrze hotelu Morski Widok, fot. mat. pras.

Należy pamiętać, że i w tym przypadku główną inspiracją są nadmorskie pejzaże, a zatem tutaj również pojawiają się nawiązania do błękitu wody, odcieni piasku, bieli morskiej piany. Jak podaje Aleksandra Jakóbiak tutaj również dominują jasne, rozbielone, stonowane kolory.

- To głównie odcienie bieli , błękity, beże. Mocniejszy akcent kolorystyczny pojawia tu się jedynie w dodatkach. Podobnie jak zastosowane w tym stylu materiały które również będą jasne i naturalne: drewno wyrzucone na brzeg i wytrawione solą morska ( tzw. drift wood), kamień, wiklina, juta, len, trawa morska. Dopełnieniem wnętrz w stylu hamptons jest także zieleń w postaci egzotycznych roslin - figowców lub palm - mówi architektka.

Nadwodne lokalizacje

Wnętrza inspirowane nadmorskimi akcentami w oczywisty sposób dominują w okolicach wody, zatem najczęściej można je spotkać na polskim wybrzeżu, na mazurach, ale i w pobliżu szlaków wodnych na rzekach i kanała oraz w pobliżu jezior w pozostałych częściach polski. Jak deklaruje Daniel Ochońko tego rodzaju realizacje pojawiają się dosyć często.

- Wielokrotnie mieliśmy okazję realizować wnętrza zaprojektowane w tym stylu. Jeżeli chodzi o obiekty komercyjne, to marynistyczne wnętrza najczęściej możemy spotkać w hotelach znajdujących się w nadmorskich kurortach, ale i w centrach miast położonych w pobliżu wody ten styl nie należy do rzadkości - zaznacza Ochońko.

Rynek nieruchomości zaprojektowanych dla pasjonatów sportu ma doskonale rozeznany Karol Wojtas, prezes zarządu spółki Silver Rock, którego obiekt Collegia często gości grupy sportowe.