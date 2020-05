Styl nowojorski we wnętrzu. Jak zaaranżować w tym klimacie przestrzeń?

Odległe podróże muszą na nas jeszcze chwilę poczekać, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić do wnętrza klimat przypominający ulubioną lub też wymarzoną wakacyjną destynację. W tym tygodniu zainspirowała nas prawdziwa stolica szyku, czyli Nowy Jork.

Odkryj Nowy Jork jak ze „Śniadania u Tiffany'ego" – pełen blasku, elegancji i klasy. Wśród propozycji stylistek WestwingNow.pl znajdziesz głębokie, wygodne fotele, pałacowe stoliki i grafiki, które będą przypominać motto miasta: wszystko zależy wyłącznie od Ciebie.

Jak zatem wprowadzić styl nowojorski we własnym domu, biurze lub restauracji? Styl nowojorski początkowo może wydać się bardzo dekoracyjny i pełen przepychu. Tymczasem to przede wszystkim szlachetne wykończenia, eleganckie materiały i ponadczasowe wzornictwo. Krótko mówiąc – czarująca klasyka w najlepszym wydaniu. Króluje tu symetria – dobrze widziane są kanapy ustawione naprzeciw siebie lub takie same lampy ustawione po obu stronach. Charakterystyczne dla tego stylu jest także bogactwo tekstyliów: welurowe poduszki, mięsiste zasłony oraz dywany w geometryczne wzory. Przyglądając się palecie barw i materiałów, mamy tu wszystko, co najlepsze: biel, czerń, szarości i beż wprowadzone do wnętrza w materiałach, takich jak jasne drewno, welur, aksamit, jedwab.