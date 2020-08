Styl zapisany w gwiazdach

Współczesna astrologia opisuje wpływ, jaki planety układu słonecznego wywierają na ludzkie życie. Każdy znak zodiaku ma własną charakterystykę, która pomaga zrozumieć prawa nim rządzące. Jakie wnętrze pasuje do konkretnego znaku? Na podstawie wiedzy astrologicznej styliści Westwing stworzyli dwanaście zodiakalnych propozycji. Wybierz znak i dowiedz się, jakie wnętrze najlepiej pasuje do temperamentu i upodobań konkretnego znaku zodiaku.

BARAN (21 marca – 20 kwietnia)

• Baran tryska energią, jest pewny siebie i lubi odważnie patrzeć w przyszłość. Ten energiczny tryb życia sprawia, że ​​w swoim domu szuka spokoju i porządku.

• Baran ceni sobie minimalistyczny styl aranżacji i wprowadza go do wnętrza za pomocą funkcjonalnej zabudowy i szafek oraz dużych, uniwersalnych mebli.

• Dekoracja musi być nieoczywista, dlatego też w przypadku Baranów jest zawsze dobrze przemyślana.

• Kolory dla tego znaku: czerwony, złocistożółty, pomarańczowy, czarno-biały, bordowy.

BYK (20 kwietnia – 20 maja)

• Byk jest stabilny i niezawodny. Uwielbia piękne i luksusowe rzeczy. Choć zwykle nie jest zbyt towarzyski, dba o swój wewnętrzny krąg.

• Styl, który dobrze pasuje do osobowości Byka, to „nowoczesny kolonialny”. Meble z ciemnego drewna i obszerne skórzane sofy zapewniają stabilność, dają jednocześnie poczucie luksusu

i komfortu.

• Byk z pewnością ma zmysłową stronę, co znajduje odzwierciedlenie we wnętrzu, łącząc klasyczny styl kolonialny z egzotycznymi zwierzęcymi nadrukami i dodatkami przywiezionymi z dalekich podróży. Ponadto Byk uwielbia miękkość, dlatego dywany i duże, puszyste poduszki to dla niego absolutny must-have!

• Kolory dla tego znaku: zielony, brązowy, ciemnozielony.

BLIŹNIĘTA (21 maja – 21 czerwca)

• Bliźnięta lubią być w centrum uwagi, co znajduje odzwierciedlenie w ich wnętrzu: eklektycznym i efektownym.

• Kolorowa mieszanka różnych stylów pokazuje wszechstronność charakteru Bliźniąt.

• Uwielbiają jasne kolory i wiedzą, jak bezbłędnie je dopasować.

• Mnogość akcesoriów, które sprawiają, że wnętrze zyskuje charakter: boho, artystyczny lub też vintage – Bliźnięta w każdym z nich odnajdą się dobrze!

• Kolory dla tego znaku: żółty, pomarańczowy, fioletowy.

RAK (22 czerwca – 22 lipca)

• Jeśli istnieje znak zodiaku, który nade wszystko uwielbia swój dom, to jest to niewątpliwie Rak. Ta troskliwa i opiekuńcza osobowość zawsze szuka spokoju i komfortu.

• Wnętrze Raka jest przytulne, klasyczne i eleganckie. Ponadto Rak stawia na miękkie, doskonałej jakości materiały, które harmonijnie łączą się ze sobą.

• Osoby spod tego znaku są domatorami i cenią sobie własną przestrzeń osobistą. Miękkie pledy i akcesoria są zatem niezbędne jako dekoracja.

• Kolory dla tego znaku: biały, srebrny, szary, jasnoniebieski.

LEW (23 lipca – 22 sierpnia)

• Lew ma wspaniałą osobowość, rzadko wątpi i zawsze jest pozytywny! Efektowne wnętrze pasuje do jego stylu.

• Lew lubi luksus, co znajduje odzwierciedlenie w elementach glamour, takich jak kryształowe żyrandole, biała skóra, sztuczne futro i błyszczące materiały.

• Idealne wnętrze Lwa, choć intensywne i uderzające, zawsze jest przemyślane – Lew jest pewny siebie i wie, jak urządzić swój dom.

• Kolory dla tego znaku: fioletowy, czerwony, pomarańczowy, złoty, czarny.