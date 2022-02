Stylowy lokal wraca do Galerii Katowickiej

Po kilkumiesięcznej przerwie kultowa sieć burgerowni Pasibus ponownie otworzyła restaurację w Galerii Katowickiej. Oficjalne otwarcie lokalu odbyło się w piątek, 25 lutego br., a do końca weekendu odwiedzający go goście będą mogli skorzystać z promocyjnej oferty. To 11. restauracja Pasibusa stworzona we współpracy z Heliosem, operatorem największej sieci kin w Polsce.

25. lokal Pasibusa znajduje się w strefie gastronomicznej na 2. piętrze Galerii Katowickiej i będzie otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21:00, a w niedzielę od 11:00 do 20:00. To 3. Pasibus w Katowicach, obok lokalu w Silesia City Center i dwupoziomowej restauracji w budynku Starego Dworca w centrum miasta.

– Pasibus wraca do Galerii Katowickiej specjalnie dla zgłodniałych Pasibrzuchów, którzy wysyłali do nas wiele próśb o powrót do tej lokalizacji. Przywiązanie i feedback od lojalnych fanów są dla nas niezwykle ważne, dlatego bardzo nas cieszy, że i tym razem mogliśmy spełnić ich oczekiwania – tłumaczy Jakub Aleksandrowicz, dyrektor marketingu Pasibusa.

Pasibus słynie z burgerów z ręcznie mieloną wołowiną o wyrazistym smaku oraz z odważnymi połączeniami dodatków. Na gości odwiedzających nowy lokal marki będzie czekać klasyczne menu sieci, w tym m.in. mięsne klasyki: Bebek Junior czy Chorizard, a także propozycje dla miłośników kuchni roślinnej, m.in. burger Standard Vegan z autorskim kotletem warzywnym z wegańskimi wersjami majonezu oraz sera cheddar. We wszystkich burgerach można bezpłatnie wymienić kotleta mięsnego na kotleta wege (całkowicie wegetariańskiego, smażonego osobno), smażony ser przygotowany według autorskiej receptury lub kurczaka. W menu są również Pasi Frytki, Pasi Bataty, Pasi Lemoniada, kulki serowe, a także autorskie sosy.