Subtelna odsłona betonu według marki Opoczno

Premierowe kolekcje marki Opoczno, polskiego producenta płytek ceramicznych i gresowych, zaskakują niecodzienną interpretacją betonu. Delikatne odcienie, satynowa powierzchnia oraz oryginalne faktury płytek otwierają drogę do kreowania stylowych, a zarazem przytulnych wnętrz. Okazuje się, że beton kojarzony zazwyczaj z surową przestrzenią wielkomiejskiego loftu, może mieć również ciepłe oblicze.

To już trzecia w tym sezonie odsłona nowości Opoczno. Tym razem projektanci polskiej marki postawili na wzór betonu. Cel: stworzyć płytki odwzorowujące łagodne cementowe powierzchnie z ciekawą strukturą. Tak powstały kolekcje dedykowane wielbicielom stylowych wnętrz w popularnych szarościach, jednak w nowym, wyjątkowo przytulnym wydaniu. Efekty tych prac właśnie pojawiają się w sklepach w całej Polsce. Nowe kolekcje zaskakują różnorodnością wzoru betonu: od lekkiego, „chmurkowego”, poprzez delikatnie przecierany, aż po mocny w wyrazie, z widocznym linearnymi smugami.

Nowe propozycje Opoczna, to nie tylko interesujące wzornictwo, ale również atrakcyjne i praktyczne formaty 30x60 cm oraz 24x74 cm. Unikalną cechą kolekcji jest zastosowanie płytek w optyce betonu w dwóch wersjach: gładkiej oraz ze strukturą (trójkątów, linearną, z motywem fali) lub z efektem 3D. Daje to możliwość tworzenia przyciągających wzrok kompozycji ściennych. Beton to wykończenie, które tworzy klimat i nadaje charakter. Potrafi sprawić, że pomieszczenie będzie kwintesencją industrialnego stylu, podkreśli aranżację w stylistyce boho lub będzie bazą do stworzenia nowoczesnej łazienki.

Kolekcję Vidal w formacie 30x60 cm charakteryzuje łagodne, wręcz organiczne oblicze. Płytki zdobi subtelna grafika betonu. Niebanalne zestawienie tworzą gładkie oraz strukturalne płytki z linearną fakturą przypominającą łupek. - Inspiracją do stworzenia tej ciekawej struktury była chęć połączenia dwóch silnych trendów: linearnego i naturalnego. Obecnie do najmodniejszych struktur należą cienkie i delikatne paski oraz te przypominające naturalne kamienie. Dlatego pomyślałam o połączeniu tych dwóch kierunków – wyjaśnia Marcelina Skupińska, Senior Product Manager Opoczno. Autorka kolekcji sięgnęła po inspiracje betonem. – Powoli kończy się era mocnego, zacieranego, scratchowego cementu, którego miejsce zajmuje delikatny, lekko „chmurkowy”, stanowiący bazę we wnętrzu, a nie jego główny motyw. Kolorystyka również ulega uspokojeniu. Odchodzimy od ciemnych szarości i industrialnych wzorów z mocnymi zaciekami i wyraźnym szalunkiem w stronę jasnych barw, ciepłych beżów oraz lekko zacieranego wzoru cementu – dodaje Marcelina Skupińska.

Premierowe płytki Vidal występują w trzech wersjach kolorystycznych: beige, grey, white. Jasne barwy i poziomy wzór struktury sprawiają, że polecane są zwłaszcza do małych łazienek, gdzie optycznie powiększą przestrzeń, wprowadzając pogodną, kojącą atmosferę. Płytki Vidal beige w połączeniu z klasyczną bielą, ciepłą miedzią dekoracyjnych listew oraz armatury, a także dodatkami, jak wazony z opalizującego szkła, to gotowy przepis na łazienkę w stylu nowoczesnej elegancji. Wyeksponowane na większych fragmentach ścian płytki ze strukturą łupka oraz dodatek drewna o równie delikatnym rysunku, w jasnym wybarwieniu sprawią natomiast, że aranżacja zyska naturalny charakter. Z kolei płytki Vidal grey&white w połączeniu z podłogą z płyt gresowych Nerina, o wzorze betonu w nieco bardziej surowej estetyce, to pomysł na stworzenie wnętrza opartego na koncepcji total look. Efektownym łącznikiem pomiędzy gładkimi a strukturalnymi płytkami ściennymi będzie srebrna listwa dekoracyjna, korespondująca z linearnym wzorem.