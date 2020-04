Sufity do biur teraz z medycznym poziomem higieny

Nowa rzeczywistość postpandemiczna w biurach to nie tylko zmiana modelu pracy, ale także samych pomieszczeń. Mniejszą uwagę będziemy zwracać na design wnętrz, a większą na ich higienę.

REKLAMA

Ostatnie lata sprzyjały rozwojowi całej gałęzi designu biurowego. Nowe siedziby firm zaskakiwały niestandardowymi wnętrzami. Można wręcz powiedzieć, że trwał wyścig na to kto ma bardziej designerskie biuro. COVID-19 wszystko zmienia. Projektanci, pracodawcy i deweloperzy zaczną teraz nowy wyścig – na bezpieczne i higieniczne miejsca pracy czy budynki. Standardy dotychczas obowiązujące dla sektora wnętrz medycznych w pewnej części na pewno zostaną przeniesione także do biur – prognozuje firma Armstrong. – Od lat nasze sufity obecne są w Polsce głównie w dwóch sektorach: biurowym i medycznym. Już teraz dostrzegamy pewną zmianę. W nowej rzeczywistości te oba rodzaje budynków zaczną być zbliżone do siebie pod względem wymagań użytkowników – komentuje Maciej Kiepal, szef sprzedaży Armstrong na Polskę.

Chodzi oczywiście głównie o bezpieczeństwo sanitarne. Armstrong posiada wiele linii sufitowych dedykowanych specjalnie do sektora medycznego. Teraz te rozwiązania wprowadza także na rynek biurowy. Tu warunki higieniczne, z uwagi na skupiska ludzi, również będą niezmiernie istotne. Dlatego materiały wyposażenia wnętrz opracowane w laboratoriach i certyfikowane do placówek medycznych mogą znaleźć zastosowanie także w przestrzeniach biurowych. - Technologie stosowane w produkcji rozwiązań do wnętrz medycznych stawiają m.in. na poprawę jakości powietrza i minimalizację emisji cząsteczek we wnętrzu. Podnosi to higienę wnętrz i obniża skażenie bakteryjne – wyjaśnia Maciej Kiepal. Firma Armstrong dla wybranych linii sufitów posiada badania potwierdzające spełnianie najbardziej rygorystycznej w Europie francuskiej normy sanitarnej NF S 90-351:2013. Dotyczy ona ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

Czyste powietrze w biurze

Armstrong wprowadził właśnie nowość - sufity z linii Bioguard Acoustic OP. To płyty o podwyższonych wymaganiach sanitarnych dedykowane również dla biur. Także tych zaaranżowanych w modelu open space, ponieważ panele mają najwyższy współczynnik pochłaniania hałasu na poziomie klasy A (0,95 αw). Łączą więc dwie potrzeby: konieczność zadbania o przyjazną dla pracowników akustykę, ale też ich zdrowie. Panele z powłoką Bioguard mają podwyższoną odporność na czyszczenie detergentami, dodatkowo powłoka nie sprzyja rozwojowi i namnażaniu się bakterii, pleśni i drożdży, w tym np. groźnego do lat na oddziałach szpitalnych gronkowca złocistego MRSA.