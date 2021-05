Super-Pharm ponownie otwiera swoją flagową drogerię. Za projektem stoi biuro Schwitzke Górski

Z okazji 20-lecia obecności na polskim rynku, marka Super-Pharm przygotowała wyjątkowy projekt re-otwarcie flagowego sklepu sieci. Za projektem stoi biuro architektoniczne Schwitzke Górski, a motywem przewodnim aranżacji wnętrz jest... woda.

Koncepcja marki Super-Pharm opiera się na połączeniu trzech działów: apteki, drogerii i perfumerii w jednym miejscu.

W kilkunastu punktach, w tym flagowej drogerii zlokalizowanej w warszawskiej Galerii Mokotów – dopełnieniem oferty są w pełni wyposażone salony optyczne Super-Pharm Optic.



Za projekt nowoczesnego konceptu sprzedażowego w Galerii Mokotów odpowiada biuro architektoniczne Schwitzke Górski.

– Ten rok jest dla nas wyjątkowy. Już od 20 lat jesteśmy obecni na polskim rynku i z tej okazji przygotowaliśmy wiele niespodzianek. Jedną z nich jest projekt, nad którym pracowaliśmy od wielu miesięcy - re-otwarcie naszego flagowego sklepu w Galerii Mokotów. Zależało nam na stworzeniu nowoczesnej przestrzeni, która zapewni naszym klientom customerce experience na najwyższym poziomie, dlatego do współpracy zaprosiliśmy najlepszych specjalistów w tej dziedzinie – biuro architektoniczne Schwitzke Górski – mówi Adam Kołodziejczyk, Prezes Zarządu Super-Pharm.

– W centrum projektu nowej odsłony marki Super-Pharm od zawsze stał klient. To dla niego wspólne szukaliśmy nowych rozwiązań, to z myślą o nim tworzyliśmy zakupowe ścieżki, to jemu chcieliśmy uprzyjemnić czas spędzony w przestrzeni sklepu. Ale przede wszystkim, to klientocentryczne podejście miało zagwarantować przyjemne, pozytywne doświadczenia w obcowaniu z marką – mówi Michał Górski, CEO Schwitzke Górski.

– W przypadku marki Super-Pharm czerpaliśmy z grupowego, empatycznego podejścia, tworząc koncept nie tylko nowoczesny, ale i odpowiadający na najważniejsze potrzeby konsumentów, tak dynamicznie zmieniające się w obecnej rzeczywistości, a zbadane wspólnie z partnerską firmą Omnisense. Sieć łączy w sobie funkcje drogerii, dermocentrum oraz apteki. Wspólnym elementem dla tej szerokiej oferty jest woda będąca nieodłącznym składnikiem i częścią codziennej pielęgnacji. To właśnie ona stała się naszym motywem przewodnim - kolor błękitny, wraz elementami naturalnymi takimi jak drewno, nawiązują do wysokiej jakości sprzedawanych produktów – opowiada Michał Górski.

– Z myślą o jak najlepszym doświadczeniu klienta zaprojektowaliśmy neutralną bazę kolorystyczną w odcieniach szarości, uzupełnioną wspomnianymi elementami niebieskimi i drewnianymi. Daje to poczucie spokoju i uporządkowania, które wspierają proces podejmowania decyzji zakupowych. W myśl transparentności i otwartości na klienta, zaprojektowaliśmy także punkty testowania i doradztwa, które znajdują się w nowym koncepcie zarówno w strefie make-up jak i dermo. Całość łączy ze sobą jasna komunikacja i instorowa nawigacja, ułatwiająca odnalezienie się w świecie produktów i marek Super-Pharm – dodaje architekt.