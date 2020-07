Supermarket Intermarché w Pabianicach po liftingu

Supermarket Intermarché w Pabianicach przeszedł remodeling. Zaprezentowany nowy, zoptymalizowany układ sklepu. Zmieniona została także komunikacja wizualna, zaprojektowana w nowoczesnej formie.

Zmieniony układ sklepu, poszerzona gama produktów świeżych, bio, fit i dań gotowych, dłuższe taśmy kasowe oraz odświeżona szata graficzna wnętrza i elewacji te i inne udogodnienia zostały wprowadzone w supermarkecie Intermarché w Pabianicach.

W pabianickim supermarkecie Intermarché został zaprezentowany nowy, zoptymalizowany układ sklepu. Koncept „Power” zakłada odpowiadanie na oczekiwania kupujących w możliwie jak najwyższym stopniu. Z badań porównawczych, które agencja Indago przeprowadziła w grudniu 2019 r. i czerwcu br., wynika, że 97 proc. klientów pozytywnie ocenia zmiany wprowadzone w pabianickim supermarkecie. Największy wzrost zadowolenia został odnotowany w 4 aspektach: wygląd i aranżacja sklepu; nowoczesność; świeżość oraz jakość produktów. Ze spontanicznych wskazań klientów wynika także, że docenili zwłaszcza mniejsze kolejki do kas oraz na dziale tradycja.

Remodeling powierzchni sklepu

W pobliżu wejścia do pabianickiego supermarketu jest obecnie zlokalizowana strefa świeżego ryneczku. W niej dostępne są m.in.: pieczywo, wyroby cukiernicze, warzywa i owoce, sery, wędliny, mięsa, ryby oraz wyroby garmażeryjne. W odpowiedzi na oczekiwania klientów część z tych produktów, tj. wędliny, mięsa czy sery można zakupić zarówno w sprzedaży tradycyjnej, jak również w formie gotowych, świeżo zapakowanych porcji, co w efekcie rozładowuje ewentualne kolejki.

Nowe elementy wyposażenia i ekspozycji towaru zostały zaproponowane w strefie owoców i warzyw, w tym automatyczna wyciskarka świeżego soku pomarańczowego. Z kolei na dziale pieczywo na klientów czeka samoobsługowa krajalnica. Co więcej, w ramach remodelingu powierzchni sprzedaży przeniesiono urządzenia chłodnicze z produktami mrożonymi bliżej kas. Dzięki temu klienci mogą włożyć je do koszyka bezpośrednio przed podejściem do kasy. Również kasy zostały wymienione na nowe, mają obecnie dłuższe taśmy oraz specjalne miejsce przeznaczone na torby foliowe i reklamówki dla klientów.

– Sklep Intermarché w Pabianicach za sprawą nowego konceptu zyskał zupełnie nowy wizerunek. Świeżość to idea przewodnia wprowadzonych zmian i rozumiemy ją szerzej niż tylko jakość produktów. Chcemy dostarczyć klientom pozytywne doświadczenia zakupowe – mówi Benjamin Ferte, członek Dyrekcji Handlowej Intermarché i dodaje – Dzięki przeprowadzonym badaniom wiemy, że klienci odwiedzają sklepy spożywcze kilka razy w tygodniu, a produkty świeże stanowią dominującą pozycję na ich liście zakupowej. Właśnie dlatego, wszystkie kategorie świeże w pabianickim Intermarché są obecnie dostępne od razu po wejściu do sklepu. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy chcą sprawnie i wygodnie robić zakupy.

W sklepie zostały zaplanowane specjalne miejsca na kulinarne inspiracje dla klientów, ofertę promocyjną oraz sezonową.

Zmieniona została także komunikacja wizualna, zaprojektowana w nowoczesnej formie i zgodnie z aktualnymi trendami aranżacyjnymi. Zmianie uległo zarówno wnętrze supermarketu, jak i jego elewacja.