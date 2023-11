Swarovski łączy siły z marką Kim Kardashian

Swarovski i SKIMS, marka odzieżowa Kim Kardashian, ogłosiły współpracę. W ten sposób powstała oryginalna biżuteria do ciała, bielizna oraz ubrania.

Niebawem światło dzienne ujrzy kolekcja Swarovski x SKIMS.

7 listopada zostanie ona oficjalnie zaprezentowana we flagowym butiku Swarovski na Fifth Avenue w Nowym Jorku.

Marki Swarovski i SKIMS połączyły siły, tworząc efektowną gamę biżuterii do ciała, a także bieliznę oraz ubrania. Kolekcja Swarovski x SKIMS, która zadebiutuje na całym świecie 7 listopada 2023 w nowym, flagowym butiku Swarovski na Fifth Avenue w Nowym Jorku oraz online na skims.com, to naturalne spotkanie dwóch kultowych firm. Współpraca ta łączy ekstrawagancję Swarovskiego z oryginalnością charakterystycznych tkanin SKIMS.

Poprzez to współdziałanie chcemy uczcić kreatywność i wnieść więcej blasku do codziennego ubierania się - powiedziała Kim Kardashian, współzałożycielka i dyrektor kreatywna SKIMS. - Powstałe elementy są wymarzone i zakochaliśmy się w połączenia kultowych kryształów z moimi ulubionymi elementami SKIMS. Nie możemy się doczekać, aż wszyscy pokochają Swarovski x SKIMS tak bardzo jak ja.

Połączenie się tych dwóch marek zostało pokazane za pomocą serii zdjęć z udziałem Kim Kardashian. Kampania została uwieczniona przez światowej sławy fotografa Mert'a Alas'a.

Swarovski x SKIMS obejmuje kryształową biżuterię do ciała, którą można stylizować na wiele sposobów, a także ubrania, w tym kryształowe body i sukienki. Biżuteria do ciała Swarovski x SKIMS dostępna jest w różnych rozmiarach i podkreśla kobiecą sylwetkę. Zainspirowane kolekcją biżuterii Millenia, elementy można nakładać warstwowo na lub pod ubraniem i stylizować z pasującymi chokerami, naszyjnikami i bransoletkami.