Swarovski obchodzi jubileusz Muzeum Belvedere w Wiedniu. Powstała niezwykła instalacja

W tym roku Muzeum Belvedere obchodzi 300. rocznicę budowy i wielkiego otwarcia. Aby uczcić tę doniosłą okazję, firma Swarovski Kristallwelten (Swarovski Crystal Worlds) poświęca powierzchnię wystawową swojego wiedeńskiego salonu flagowego przy Kärntner Straße, motywowi jubileuszowemu muzeum: "Złota wiosna".

Temat ten ilustruje dwa symbole historii Muzeum Belvedere: złoto – oznaczające tradycję i wiosnę - jako świeże przebudzenie. Muzeum, które prezentuje arcydzieła wiedeńskiego ruchu modernistycznego, takie jak kultowy "Pocałunek" Gustava Klimta, wykorzystuje swój jubileusz jako okazję do wzmocnienia interakcji z odbiorcami, budując most między przeszłością a nowymi początkami w przyszłości.

Sklep Swarovski Kristallwelten w Wiedniu otwiera niezwykłą przestrzeń dla sztuki w samym środku najsłynniejszego bulwaru handlowego miasta. Międzynarodowa renoma Wiednia jako metropolii sztuki jest możliwa tylko dzięki instytucjom, które niestrudzenie pracują nad przyszłością muzeów i nie tylko prezentują nowych artystów, ale także tworzą nowe publiczne przestrzenie sztuki. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wprowadzić tę potężną wizję "Złotej Wiosny" do centrum Wiednia, w ramach obchodów rocznicy Belvedere - mówi Carla Rumler, kuratorka Swarovski Kristallwelten (Swarovski Crystal Worlds).

Studio Mary Lennox, berlińskie studio kreatywne, przekształca przestrzeń wystawową Swarovski Kristallwelten Store Wien w botaniczną i kryształową instalację artystyczną. Inspirując się jubileuszowym tematem muzeum "Złota wiosna", przy Kärntner Straße radośnie ożywają ogrody Belvedere Museum.

Ten hołd złożony przez Swarovski Kristallwelten dla Belvedere to pokaz piękna, doskonałości i świętowania! Artyści ze Studia Mary Lennox z wyczuciem tradycji i innowacji przenieśli "złotą wiosnę" do centrum Wiednia. Ten dar dla publiczności oddaje ducha Belwederu, który w 300. rocznicę powstania bardziej niż kiedykolwiek chce być miejscem dla wszystkich - komentuje instalację Stella Rollig, dyrektor generalny Muzeum Belvedere.

Stefan Isser, dyrektor zarządzający Swarovski Tourism Services: To, co międzynarodowi goście doceniają w Wiedniu, to atmosfera, w której niespodziewanie spotykają się z wielkim bogactwem sztuki i kultury. Dlatego w 2009 roku Wiedeń został celowo wybrany na miejsce doświadczenia Swarovski Crystal Worlds poza Tyrolem w Austrii, w którym instalacje i dzieła sztuki są częścią DNA sklepu.