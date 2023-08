Swarovski podsumuje 130-lecie działalności wyjątkową wystawą w Szanghaju

We wrześniu tego roku firma Swarovski zaprezentuje w Szanghaju wystawę poświęconą prawie 130-letniemu dziedzictwu marki. Będzie ona nosić tytuł "Swarovski – Masters of Light from Vienna to Shanghai".

Od 20 września do 9 października 2023 r. w MoCA Shanghai będzie trwać wystawa "Swarovski – Masters of Light from Vienna to Shanghai" prezentująca 130-letni dorobek marki.

Masters of Light zaprezentuje m.in. innowacje Swarovski w zakresie cięcia i koloru.

Narodziny marki Swarovski w 1895 roku zbiegły się w czasie z początkami haute couture, a założyciel firmy Daniel Swarovski udał się do Paryża, zapewniając swoim początkującymi projektantom nowe kroje i kolory oraz świeże inspiracje. W rękach takich wizjonerskich twórców kryształy Swarovski przybierały formy nieskończonej różnorodności, stając się niezbędnym elementem wybiegów, mody i biżuterii couture.

Swarovski-Masters of Light zaprezentuje wyjątkową gamę kostiumów scenicznych i strojów z czerwonego dywanu - wiele z nich pochodzi z kolekcji Swarovski Heritage Collection - i zostanie zaprezentowanych publiczności po raz pierwszy, obok arcydzieł z ponad stuletniej sztuki haute couture.

Wystawa będzie skupiona wokół trzech filarów: Austriackim dziedzictwie Swarovski; niezrównanym savoir-faire przekazywanym z pokolenia na pokolenie rzemieślników w siedzibie głównej w tyrolskich Alpach; oraz wyjątkowej relacji marki z przemysłem modowym i popkulturą.

Swarovski - Masters of Light zabierze widzów w podróż w czasie i przestrzeni, od XIX-wiecznego Wiednia - gdzie założyciel firmy Daniel Swarovski zainspirował się do stworzenia swojej rewolucyjnej elektrycznej maszyny do cięcia kryształów - do XXI-wiecznego Szanghaju, międzynarodowej metropolii poświęconej promowaniu pionierskich wizji przy jednoczesnym pielęgnowaniu tradycji: miejsca, w którym historia i przyszłość zbiegają się.

Masters of Light zaprezentuje również przełomowe innowacje Swarovski w zakresie cięcia i koloru - dziś marka oferuje ponad 300 000 odmian kryształowych odcieni, cięć i efektów - a także swoje wizje na przyszłość, takie jak olśniewające kolekcje biżuterii wykonane z diamentów Swarovski Created Diamonds. Te wykwintne klejnoty są osadzone w diamentach wyhodowanych w laboratorium, które są identyczne z diamentami wydobywanymi, posiadając ten sam skład, twardość, blask i ogień - jedyną różnicą jest sposób ich pochodzenia.