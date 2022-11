Świąteczne trendy 2022: poznaj najmodniejsze wnętrzarskie inspiracje

Eksperci Salonów Agata wytypowali świąteczne trendy w aranżacji wnętrz, które będą dominować w tegorocznym sezonie. Oto nasze spojrzenie na typy ekspertów!

W przygotowanym z okazji nadchodzących świat trendbooka eksperci Salonów Agata wytypowali trendy stylistyczne, które mają dominować w świątecznych dekoracjach wnętrz w tym roku. Na ich podstawie redakcja Property Design wyszczególniła pięć głównych tendencji.

Urok tradycji

Czerwień i zieleń to kolory nierozerwalnie kojarzone ze świętami - są ponadczasowe, przez co nigdy nie wychodzą z mody. To uniwersalny typ na dekoracje wnętrz na święta, który odwołuje się do tradycji i pozwala stworzyć przytulną i jednocześnie nostalgiczną atmosferę we wnętrzach.

fot. mat. Salony Agata

Nacisk na naturę

Według ekspertów w tegoroczne święta królować będzie natura w wydanie niemal... pierwotnym. Zawieszki wykonane z szyszek, drewniane figurki i stroiki sprawdzą się świetnie w roli dekoracji świątecznych. Do udekorowania świątecznego stołu eksperci polecają świerkowe gałązki, siano lub plecioną trawę morską.

fot. mat. Salony Agata

Świąteczny eklektyzm

Dla zwolenników nowoczesnej estetyki eksperci Salonów Agata proponują świąteczny eklektyzm - w ofercie marki znajduje się sporo akcesoriów i dekoracji utrzymanych w nowoczesnym stylu, które jednocześnie odwołują się do tematyki świąt. Polecane są proste formy, minimalistyczne ozdoby, rezygnacja z dużej ilości dekoracji. Przykład: stół wigilijny bez obrusu, ale za to z metalowymi świecznikami i... szklaną figurką choinki.

fot. mat. Salony Agata

Blue Christmas

Kolor niebieski nie jest zwykle kojarzony ze świętami, chyba, że w postaci jasnego błękitu zestawianego z bielą, na kształt kryształków lodu. Warto jednak po niego sięgnąć chcąc się wyróżnić, nawet w ciemniejszych tonacjach. Zwłaszcza jeżeli zestawimy go ze złotem...

fot. mat. Salony Agata

Elegancja w złotej oprawie

Złoto może również grać pierwsze skrzypce w świątecznych aranżacjach. Dobrze komponuje się z każdym kolorem, ale szczególnie świetnie sprawdza się w połączeniu z bielą, czernią, a także czerwienią (tutaj warto zdecydować się na głębsze, winne odcienie tego koloru). W trendbooku Salonów Agata odnaleźliśmy wiele aranżacji, w których szlachetny kolor gra pierwsze skrzypce.