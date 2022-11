Świąteczne trendy 2022 w aranżacji wnętrz. Eksperci wytypowali ich trzy!

Przedstawiamy trzy świąteczne trendy 2022, na które warto zwrócić uwagę: od przytulnego Shabby Chic, inspirowane lodową krainą White Christmas, aż po uwspółcześnioną wersję tradycji, czyli Modern Traditional Christmas.

REKLAMA

Święta Bożego Narodzenie 2022 zbliżają się wielkim krokiem.

Od przytulnego Shabby Chic, inspirowane lodową krainą White Christmas, aż po uwspółcześnioną wersję tradycji, czyli Modern Traditional Christmas - takie trendy mogą zdominować święta Bożego Narodzenie 2022.

Jak co roku, marka Westwing prezentuje świąteczne trendy. Zdaniem ekspertów marki 2022 rok zdominują trzy główne trendy w aranżacji wnętrz.

Shabby Chic Christmas

Styl shabby to aranżacja wnętrz, w których królują naznaczone zębem czasu lub specjalnie postarzone meble i ozdoby. Nawiązuje on do XIX-wiecznych angielskich dworków, dla których typowy był właśnie taki wystrój pomieszczeń. Chociaż pozornie wszystko jest z nieco innej bajki – razem tworzy nastrój domowego ciepła, wnętrza, w którym docenia się tradycję i oprawia się ją we współczesne ramy.

Styl shabby to aranżacja wnętrz, w których królują naznaczone zębem czasu lub specjalnie postarzone meble i ozdoby - świąteczne trendy 2022 w aranżacji wnętrz, fot. WestwingNow

Święta Shabby Chic łączą w sobie urok, romantyczną lekkość i sentymentalną elegancję. Nic więc dziwnego, że sięgamy po ten styl szczególnie chętnie w czasie świąt. Za sprawą subtelnych dekoracji w stylu shabby święta stają się magiczne, a dom jest przytulny, radosny i pełen ciepła.

White Christmas

Co roku marzymy o białych świętach i myślimy o nich z nostalgią. W tym roku nie musisz zastanawiać się nad tym, czy spadnie śnieg i czy czekają nas białe święta – za sprawą kilku prostych trików możesz wyczarować taką atmosferę we własnym domu.

Styl White Christmas to aranżacja wnętrz, w których królują naznaczone zębem czasu lub specjalnie postarzone meble i ozdoby - świąteczne trendy 2022 w aranżacji wnętrz, fot. WestwingNow

Ozdoby w fantazyjnych kolorach i kształtach, ale też tekstylia i dodatki – jeśli wszystko będzie białe, będzie idealnie do siebie pasować. Myśląc o białych świętach, będziemy też intuicyjnie wiedzieć co do nich dopasować: srebrny kolor – bo śnieg się skrzy, przezroczyste lub kryształowe szkło – bo mamy lód i sople, przyprószone bombki i ozdoby z delikatnymi ornamentami – to z kolei nawiązanie do mrozu, który rysuje na szkle najpiękniejsze obrazy.

Modern Traditional Christmas

Tradycyjna paleta świątecznych kolorów, czyli połączenie bieli, czerwieni i zieleni, to wciąż rozwiązanie, które cieszy się niesłabnącą popularnością.

Modern Traditional Christmas to aranżacja wnętrz, w których królują naznaczone zębem czasu lub specjalnie postarzone meble i ozdoby - świąteczne trendy 2022 w aranżacji wnętrz, fot. WestwingNow

Tym razem będzie jednak z twistem, bo w centrum uwagi stylistek WestwingNow tym razem znalazła się sypialnia, w której nie mogło zabraknąć choinki – w końcu każdy zakątek domu zasługuje na odrobinę świątecznej magii!