Światowa perła designu od Zahy Hadid na aukcji w Polsce

Prace Zahy Hadid, zwanej królową krzywizny – światowej gwiazdy architektury – podbijają również aukcje designu na całym świecie. W DESA Unicum w Warszawie, do 5 października 2021, można zobaczyć słynny stół „Mesa”, projekt artystki dla szwajcarskiej, kultowej marki Vitra. 5 października w DESA Unicum podczas aukcji „Design. Rzecz to piękna” stół pójdzie pod młotek. To pierwszy tego typu obiekt na polskim rynku aukcyjnym. Jego cena może przekroczyć 2 mln zł.

Brytyjska architektka irackiego pochodzenia zasłynęła także z awangardowych projektów m.in. mebli, butów czy ceramiki. W 2004 roku stała się pierwszą kobietą uhonorowaną Nagrodą Pritzkera, często nazywaną „architektonicznym Noblem”.

Pochodzący z 2007 r. stół „Mesa” jest przykładem sztuki użytkowej w wykonaniu Zahy Hadid. Łączy w sobie wszystkie niepowtarzalne cechy jej prac: ekstrawagancję, opływowe kształty, a także rzeźbiarską i wymykająca się schematom formę. Meblarskie arcydzieło nawiązuje do słynnej instalacji Elastika z 2005 r. zaprojektowanej przez Hadid w budynku Moore na Miami Art Fair. Sama autorka porównała stół „Mesa” do lilii wodnych unoszących się na powierzchni stawu. Lśniąca powierzchnia stołu to efekt pokrycia powłoką z azotanu srebra, która tworzy wrażenie lustrzanego odbicia.

W 2007 roku stół Mesa był najdroższym obiektem na wystawie Vitry w Szwajcarii w Buckminster Fuller Dome. To niezwykle rzadki obiekt, część limitowanej serii mebli stworzonych przez projektantkę. Hadid wykorzystywała swoją rzeźbiarską i przestrzenną wrażliwość również w designie, tworzyła limitowane kolekcje obuwia, biżuterii i sztuki użytkowej jak stół Mesa. Jej charakterystyczny styl, faliste kształty, futurystyczne konstrukcje zachwycają kolekcjonerów sztuki. Kilkanaście lat temu Zaha Hadid stworzyła projekt Lilium Tower, wieżowca, który miał stanąć w sercu Warszawy. Niestety budynek nie został nigdy zrealizowany. Dlatego cieszy nas, że dziś możemy zaprezentować mieszkańcom Warszawy inny wspaniały projekt tej artystki, prawdziwą perłę designu - stół „Mesa” – mówi Cezary Lisowski, Dział Projektów Specjalnych w DESA Unicum.

Architektka zasłynęła licznymi projektami, często początkowo odrzucanymi przez inwestorów ze względu na zbyt radykalny, awangardowy styl, który wielu wydawał się niewykonalny. Przykładowe budynki jej projektu to m.in. przystanek tramwajowy w Strasburgu nagrodzony prestiżową Nagrodą Miesa van der Rohe, opera w chińskim Guangzhou oraz Aquatics Centre w Londynie. Jej prace designerskie znajdują się w najważniejszych galeriach i muzeach na świecie. Głośno jest również o kolejnych aukcjach, na których pojawiają się projekty Hadid. W 2018 r. jej stolik kawowy („Liquid glacial colour coffee table”) sprzedany został za 300 tys. dol. W gronie rekordzistów może znaleźć się również „Mesa”. Estymacja cenowa unikatowego stołu z kolekcji marki Vitra to 1,6 - 2,2 mln zł.