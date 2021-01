Świecznik zainspirowany gotyckimi katedrami. Nowy projekt od Zięta Studio

Nieoczywista forma świecznika Triglav od Zięta Studio jest zatem aluzją zarówno do świata natury, jak i do zasad rządzących architektonicznymi konstrukcjami. Swoją forma przywodzić może na myśl gotyckie katedry.

Triglav to nowe akcesorium w portfolio Zieta Studio. Stalowy trójramienny kandelabr swoją minimalistyczną, a zarazem złożoną formą przywodzi na myśl wieże gotyckich katedr oraz ich piękne ostrołukowe sklepienia. Świecznik wykonany został w technologii FiDU – opartej na tworzeniu zoptymalizowanych trójwymiarowych form z dwuwymiarowych kawałków metalu.

Smukły i strzelisty

Esencją Triglava jest zestawienie dwóch przeciwstawnych jakości: chłodu wypolerowanej stali z organicznym kształtem ramion świecznika, które niczym gałęzie drzew „wyrastają” z jego podstawy, stając się strzelistymi kolumnami. Niezwykła forma tego świecznika sprawia, że zapalanie świec w domu staje się prawdziwie mistycznym przeżyciem.

Zainspirowany gotyckimi sklepieniami

Choć kandelabr Triglav to kolejna bioniczna forma w Zieta Collection, to jego kształt zakorzeniony jest w historii architektury. Kształt łuku, będący centralnym elementem harmonii i równowagi Triglava, został zainspirowany gotyckim sklepieniem. Ostrołuk natomiast związany jest z architektoniczną interpretacją struktury koron drzew i powiązanych ze sobą gałęzi tworzących łukowate formy. Ta teoria wzajemnego powiązania architektury i natury znajduje swoje historyczne podstawy w takich pismach jak „De Architectura” Witruwiusza czy „De Germania”.

Nieoczywista forma świecznika Triglav jest zatem aluzją zarówno do świata natury, jak i do zasad rządzących architektonicznymi konstrukcjami.

Harmonia asymetrycznej trójcy

Asymetryczny układ ramion świecznika sprawia, że jest to obiekt skrywający wiele nieoczekiwanych możliwości aranżacyjnych. W zależności od kąta widzenia, prezentuje on inny aspekt swojej minimalistycznej formy. Geometryczna czysta konstrukcja połączona z błyszczącą stalą sprawiają, że jest to nie tylko świecznik, ale przede wszystkim mała rzeźba do współczesnych wnętrz.

Triglav to doskonały element wystroju nowoczesnego stołu lub komody. Ze świecami lub bez nich, zachwyca on swoją rzeźbiarską otwartą bryłą.