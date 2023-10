Święta 2023 według IKEA. To będzie trendy we wnętrzach

IKEA zaprezentowała inspirowaną folklorem i rzemiosłem Skandynawii zimową kolekcję o nazwie Vinterfint.

IKEA przedstawiła kolekcję na Święta 2023.

Nosi ona nazwę Vinterfint. Inspiracją do jej stworzenia był skandynawski folklor i szwedzkie rzemiosło.

Inspiracją do stworzenia tegorocznej kolekcji VINTERFINT był skandynawski folklor i tradycyjne szwedzkie rzemiosło. Zimowe nowości IKEA z całą mocą wypełnią każdy dom ciepłem i magią świąt. Obrusy, dekoracje choinkowe, torby i papier do prezentów, a także wiele innych przedmiotów pomogą zorganizować święta w przyjemnej atmosferze i bez stresu.

Czarna poszewka na poduszkę VINTERFINT z kolorowym haftem i frędzlami, została zainspirowana tradycyjnymi poduszkami używanymi w Szwecji, aby umilić wnętrze konnych powozów dla podróżujących. To nie tylko piękna dekoracja nawiązująca do szwedzkiej kultury, ale także element, który dodaje przytulności. Co prawda nasza sofa czy fotel nie odjedzie po wyboistej drodze zaprzężona w konie, ale i tak poduszka z tym żywiołowym szwedzkim akcentem będzie stanowić wygodne podparcie podczas wielogodzinnych zimowych posiadówek z bliskimi.

Nietypowa choinka

Dekorowanie domu na święta to również sposób wyrażenia siebie i swojej artystycznej wizji. Wykorzystajmy tę okazję do puszczenia wodzy fantazji przy ozdabianiu choinki. W końcu to ona stanowi najbardziej ozdobny symbol świąt. Niech będzie wyjątkowa i oryginalna – taka jak każdy i każda z nas. Na szczęście nie ma tradycji, która mówi, jakie ozdoby wybrać, ile ich użyć, ani jak je umiejscowić. Zestaw trzech uroczych ozdób choinkowych VINTERFINT zawiera bombki – zwierzątka w kapeluszach – kota, gila i myszkę, które dodadzą wyjątkowości każdej choince. Kto powiedział, że bombki muszą być okrągłe? I kto powiedział, że muszą być bombki? Możemy samodzielnie przygotować nasze własne ozdoby, tak jak robiły to nasze babcie i prababcie. W kolekcji jest kilka pięknych papierów do wyboru – wystarczy użyć skrawków, które zostaną po pakowaniu prezentów, aby stworzyć wyjątkowe i niepowtarzalne ozdoby oraz niezapomniane świąteczne momenty – bo w końcu choinkę najlepiej ubiera się razem.

A co, jeżeli na świąteczne drzewko brakuje miejsca lub mamy zupełnie inny pomysł na oryginalny świąteczny akcent? Nic prostszego, IKEA ma wiele pomysłów na lepiej pomyślany dom! Dekoracja ścienna VINTERFINT to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnego drzewka. Wykonana z bambusa z akcentami w czarnym kolorze, wprowadzi minimalistyczny, a jednocześnie świąteczny element wystroju. Sprawdzi się zawieszona na ścianie lub drzwiach. Można ozdobić ją wszystkim, co przyjdzie nam do głowy - zdjęciami, światełkami lub tradycyjnymi bombkami. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia. Jedno jest pewne - przyciągnie uwagę i nada domowi niepowtarzalnego charakteru.

IKEA z nową kolekcją na Święta 2023, fot. mat. pras.

Zabłyśnij w te Święta

Gdy dni stają się krótsze, a ciemność zaczyna wkradać się do domów, to właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa magia światła. W Szwecji, dekorowanie okien pełni niezwykle ważną rolę w świątecznej tradycji, przynosząc radość i ciepło do serc mieszkańców. Tysiące małych lampeczek i świetlnych girland rozbłyskuje w oknach, tworząc wrażenie, że cały kraj ogarnęła iskra świątecznej magii.

W IKEA jak zwykle nie zabraknie świetlistych nowości. Niezależnie od tego, czy w święta wolimy klimat przepychu i obfitości, minimalizmu, czy coś pomiędzy jednym a drugim, migoczące światełka zawsze będą odpowiednim wyborem. Czy postawimy na klasyczne girlandy, subtelne lampki choinkowe czy nowoczesne świetlne dekoracje, w nowej kolekcji STRÅLA 2023 z pewnością znajdziemy coś w sam raz do naszego domu, dzięki czemu w zimie wypełni się on radosnym blaskiem. Łańcuchy świetlne LED STRÅLA działają na baterie, więc można je umieścić niemal wszędzie - na kominku, wzdłuż ram okiennych lub luster. Można też ozdobić nimi stół, aby nadać wspólnym posiłkom bardziej uroczysty charakter. W trosce o środowisko, zamiast tradycyjnych baterii alkaicznych warto korzystać z dostępnych w IKEA akumulatorków do wielokrotnego ładowania LADDA. Kiedy któraś ze świątecznych ozdób przestanie świecić, wystarczy włożyć akumulatorki do ładowarki STENKOL i podłączyć ją bezpośrednio do gniazdka.