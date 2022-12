Święta Bożego Narodzenia 2022: wybieramy designerskie ozdoby choinkowe w czterech stylach

Na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia projektanci marki przygotowali cztery kolekcje ozdób choinkowych, w których każdy znajdzie coś dla siebie – kolor, kształt, sposób dekoracji, czy szerzej: stylistykę i aurę.

W kolekcjach ozdób bożonarodzeniowych połączyli dawne, klasyczne wzory z innowacjami również technologicznymi.

Boże Narodzenie to święto tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Niemniej każdego roku na plan pierwszy wysuwają się inne wątki, a i kolejne generacje wnoszą w to wielkie dziedzictwo swój wkład. Pieczołowicie przechowywane ozdoby choinkowe po dziadkach też przecież kiedyś były zupełnie nowe. Aby pomóc w stworzeniu przyszłych pamiątek rodzinnych – cennych nośników najpiękniejszych wspomnień – projektanci przygotowali cztery inspirujące kolekcje.

Every home has a story, każdy dom na swoją historię. Nie bez powodu właśnie te słowa stały się mottem Miloo Home. Mamy świadomość, że każda rodzinna pamiątka była kiedyś modną nowinką. Skoro dzisiejsze wyroby mają szansę zyskać taki status w przyszłości, dokładamy starań, by były użyteczne, trwałe i po prostu piękne – podkreśla Edyta Liberacka, product managerka marki.

A w kolekcjach ozdób bożonarodzeniowych łączymy dawne, klasyczne wzory z innowacjami również technologicznymi. Tak aby na równi zachwycać najmłodszych i budzić dziecko nawet w najdojrzalszych wiekiem seniorach – dodaje.

Edyta Liberacka zachęca wobec tego, aby domową kolekcję ozdób choinkowych nie tylko pieczołowicie przechowywać, ale też sukcesywnie uzupełniać o nowe modele. Po to, by nasze dzieci i wnuki mogły potem patrzeć na bombki i zabawki z tym samym sentymentem, z jakim my spoglądamy na ozdoby z okresu PRL-u, a może nawet starsze.



A z drugiej strony, obfity i różnorodny zespół ozdób ułatwi aranżowanie dekoracji świątecznych każdego roku w inny, ale równie modny sposób. Trendy przecież, jak wiemy, wracają. Dzisiejsze nowości za kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt lat też z pewnością znajdą się ponownie na czele designerskiej awangardy. To więc po prostu… bardzo dobra inwestycja.

Magic Snowy Moments. Tak, te święta będą białe

Oto sposób, by spełnić marzenie o Bożym Narodzeniu oprószonym śniegiem i skrzącym się od szronu – nawet jeśli pogoda nie dopisze. Na czym polega ta świąteczna magia? Sekret tkwi w chłodnej palecie barw: bieli, błękitach, srebrze ale również zgaszonym złocie oraz brązie taupe.

Na czym polega ta świąteczna magia? Sekret tkwi w chłodnej palecie barw: bieli, błękitach, srebrze ale również zgaszonym złocie oraz brązie taupe, fot. Miloo Home

– To ważny kontrapunkt. Bez niego dekoracja mogłaby tchnąć nadmiernym chłodem – przestrzega Monika Bielska, dyrektor kreatywna marki. Wiele niezbędnego również w takiej aranżacji ciepła wnoszą misterne dekoracje bombek, figurek i ozdobnych zawieszek, dostępnych tu w niezliczonych wzorach. Być może najbardziej oryginalne są tu ozdoby transparentne. Jedne wyglądają jak wykonane z lodu, w innych wydaje się zawsze padać śnieg.

Royal Glow. Niech złoto rozbłyśnie z całą mocą

Świąteczna elegancja niejedno ma imię, jednak tu podsuwamy wariant zupełnie niebanalny – oparty na królewskim zestawieniu pełnego blasku złota z głęboką czernią.

Królewskie zestawieni pełnego blasku złota z głęboką czernią, fot. Miloo Home

Ten szykowny duet dodatkowo wzbogacają wytworne zdobienia bombek już nie tylko malowanych, ale także wytłaczanych, a nawet… haftowanych.

W tej kolekcji wyjątkowo wyraziście łączą się dawne i zupełnie nowe inspiracje. Z jednej strony mamy tu klasyczne bombki z imponującymi chwostami, staroświeckie sople i bączki oraz ponadczasowe gwiazdki. A z drugiej – świetliste ozdoby, jakie mogły powstać dopiero za sprawą rozwinięcia technologii LED – zwraca uwagę Monika Bielska.

The Mistery Moments. „Wśród wyblakłych przeźroczy…”

Jaką barwę ma melancholia? Jedni może wskażą na sepię starych fotografii, inni z kolei na błękit – kolor, który dał nazwę bluesowi. Bez wątpienia natomiast wszyscy przywołają odcienie delikatne, rozmyte, złagodzone przez upływ czasu. I właśnie z tego rodzaju palet czerpali autorzy kolekcji The Mistery Moments.

Fantazyjne ozdoby mają w sobie pewien staroświecki urok, który dziś zachwyca dzieci tak samo jak przed stuleciem, a także niezwykle skutecznie budzi dziecko w dorosłym, fot. Miloo Home

The Story of Candy Moments. Witamy w sklepie ze słodkościami

– Znajdziemy tu nastrojowy, tajemniczy dialog głębokich odcieni błękitu oraz złota, beżów, brązu i miedzi. Fantazyjne ozdoby mają w sobie pewien staroświecki urok, który dziś zachwyca dzieci tak samo jak przed stuleciem, a także niezwykle skutecznie budzi dziecko w dorosłym – podkreśla z uśmiechem Edyta Liberacka. Mowa o bombkach zdobionych cyrkoniami, marmurkowych łezkach czy bączkach-sopelkach.

Kto choćby raz nie marzył o świętach w oprawie jak z „Kevina samego w domu”? Na co dzień można być minimalistą, wielbicielem scandi albo zwolennikiem loftowej surowości, jednak… anglosaskie Boże Narodzenie ma zniewalający czar. A kolekcja Story of Candy Moments pomoże każdemu wykreować go we własnym domu.

Wbrew pozorom polskie tradycje są tu świetnym puntem wyjścia. My też na święta sięgamy po dekoracje w kolorach czerwieni, zieleni, bieli i złota – zauważa Edyta Liberacka.

Jeśli do tego dodamy trochę koloru niebieskiego, a bombki połączymy z cukrowymi laskami, figurkami żołnierzy czy dziadków do orzechów, zaaranżujemy święta jak z filmu – dodaje.