Święta w aranżacji wnętrz. Trzy różne style do wyboru!

Święta w klasycznej kolorystyce czerni i bieli, stylu glamour, a może pełne humorystycznych gadżetów? W Empiku pojawiły się świąteczne kolekcje dekoracji do wnętrz, które wpisują się w różne style świętowania.

REKLAMA

W Empiku pojawiły się kolekcje dekoracji do wnętrz na nadchodzące święta.

Wśród dostępnych kolekcji znalazła się kolekcja pełna humorystycznych gadżetów, kolekcja przedmiotów w klasycznej kolorystyce świątecznej oraz kolekcja w stylu glamour.

Barwnie i wesoło

W kolekcji Holly Jolly znajduje się szeroki wybór humorystycznych gadżetów, które mogą być nie tylko doskonałą dekoracją wnętrza, ale również dodatkiem do świątecznych upominków. Kolorowe kubki, wzorzyste talerze czy słoje na ciastka udekorują każdy stół. Z kolei kapcie, nauszniki czy ciepłe skarpety to coś, co każdy chciałby znaleźć pod choinką.

Kolekcja Holly Jolly, fot. mat. pras. Empik

Ponadczasowa klasyka

W kolekcji Merry Merry znajdziemy akcesoria w klasycznej świątecznej kolorystyce – czerwieni i bieli. Urocze dekoracje, ozdoby choinkowe, małe i duże figurki oraz futrzane koce i welurowe poduchy to produkty, które dopasują się do każdego wnętrza. Nie zabraknie również akcesoriów kuchennych – silikonowych form do pieczenia, wykrawaczy, stempli do ciastek czy ceramicznych słoików i talerzyków na słodkości.

Kolekcja Merry Merry, fot. mat. pras. Empik

Elegancja w wydaniu glamour

Kolekcja Golden Glamour przeznaczona jest dla fanów nieoczywistych aranżacji w eleganckiej, czarno-biało-złotej kolorystyce. Znajdują się w niej oryginalne ozdoby świąteczne wraz z szerokim wyborem świec i przytulnych tekstyliów. Produkty z kolekcji Golden Glamour zachwycą swym charakterem wszystkich, którzy lubią błysk i szyk we wnętrzach.

Kolekcja Golden Glamour, fot. mat. pras. Empik

Kolekcje Holly Jolly i Merry Merry dostępne są w salonach Empik i na Empik.com. Kolekcja Golden Glamour znajduje się w wybranych salonach Empik i na Empik.com.