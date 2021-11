Święta w dobrym stylu. TOP 30 designerskich hoteli, które warto odwiedzić

Wyjazdy - nie tylko na Sylwestra, ale i święta Bożego Narodzenia - cieszą się popularnością wśród Polaków już od kilku lat. Wybraliśmy 30 designerskich hoteli w kraju, w których spędzić można wypoczynek w dobrym stylu, wśród pięknego wzornictwa i najlepszej architektury.

NYX Hotel Warsaw

W styczniu br. w Warszawie swoje podwoje otworzył pierwszy w Polsce hotel marki NYX Hotels. Hotel zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Chmielnej 71, w dynamicznie rozwijającej się biznesowej okolicy. Mieści się w Varso Place – kompleksie znanym z najwyższej w Unii Europejskiej wieży o wysokości 310 m. Pokoje zachwycają interesującym wystrojem, utrzymanym w stylu nowoczesnym oraz zaskakującymi detalami, nawiązującymi do kultury lokalnej. Kolorystyka mebli wywołuje skojarzenia z popularnymi w PRL meblościanka-mi, na ścianach przestrzeni wspólnych znajdziemy portrety znanych przedstawicieli polskiej popkultury.

Lokalność wkracza do wnętrz hotelu także w formie sztuki z obszaru street i urban art, wykonanej w obiekcie przez przedstawicieli czołówki lokalnych artystów, takich jak Mariusz Tarkawian, Norbert Delman, Mariusz Waras czy Nespoon.

Za wystrój wnętrz hotelu odpowiada pracownia znanego projektanta wnętrz Andreasa Neudahma, za koncepcję artystyczną - Fundacja Propaganda. W lobby NYX Hotel Warsaw znajduje się restauracja Clash, wyspecjalizowana w kuchni izraelsko-polskiej, a także bar, funkcjonujący pod tą sama nazwą. W ciepłe dni dodatkowych wrażeń gościom dostarczy drugi bar, znajdujący się na dachu budynku, na wysokości 19 piętra. Na odwiedzających bar czekać będą dania barbecue, szeroka oferta napojów, muzyka na żywo oraz zapierający dech w piersiach widok na panoramę Warszawy.

Hotel został najlepszą inwestycją hotelową ostatniego roku w konkursie Prime Property Prize 2021.

The Bridge Suites w Krakowie

Kameralna dzielnica Krakowa, Podgórze, jest miejscem, w którym powstał butikowy aparthotel The Bridge Suites. Ten butikowy obiekt wziął nazwę od niezwykłego sąsiedztwa – najstarszego w Krakowie wciąż istniejącego mostu, wraz z malowniczym zakolem Wisły dobrze widocznego z okien. Przeprawa nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, choć przez krakowian często nazywana jest Żółwim Mostem – od miękko wyprofilowanego łuku stalowej konstrukcji. Jej kształt czy charakter, budzący dziś skojarzenia ze stylem industrialnym, podsunął loftowe inspiracje projektantom The Bridge Suites. Projekt wnętrz stworzyła pracownia ID Design.

Eklektyczne wnętrza obiektu łączą więc w sobie najnowszy design oraz nawiązania do przemysłowej przeszłości Podgórza i jego dawnych pracowitych mieszkańców. Tworzywem dla architektów oraz dekoratorów stały się historyczne fotografie. The Bridge Suites urzeka niecodzienną atmosferą. Z pozoru dobrze znany repertuar motywów stylu loftowego – z wyeksponowanym wątkiem ceglanym, surowymi odlewami betonowymi, drewnem w jego najbardziej naturalnej odsłonie czy minimalistycznymi elementami z lakierowanej na czarno stali oraz szkła – tu został wykorzystany do stworzenia wnętrz niebanalnych, intrygujących i bezpretensjonalnie luksusowych.

Raffles Europejski Warsaw