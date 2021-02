Świetny design i uniwersalny wygląd. Nowa holenderska marka na polskim rynku

Meble tapicerowane Fikka to nowość na polskim rynku. Marka z holenderskimi korzeniami łączy świetny design i uniwersalny wygląd, który znakomicie wkomponuje się w nowoczesne aranżacje.

REKLAMA

– Wiem, że szczególnie teraz potrzebujemy przyjaznego domu, który zapewni mieszkańcom maksimum komfortu. Właśnie na te potrzeby odpowiada Fikaa, nowa marka z holenderskimi korzeniami. W jej ofercie można znaleźć niezwykle wygodne sofy i fotele z wysokiej jakości materiałów. To meble bardzo funkcjonalne i zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, co z pewnością doceni każdy, kto na nich usiądzie. Ich ogromnymi zaletami są także ponadczasowe formy i stonowane kolory, dzięki czemu pasują do wnętrz w różnych stylach. Myślę, że spodobają się naszym klientom – mówi Joanna Markus, właścicielki BM Housing, do którego portfolio dołączyła właśnie Fikaa.

Sofy i fotele tej marki stworzono z myślą o relaksie! Decyduje o tym elastyczna, idealnie dopasowująca się do kształtu ciała tapicerka, a także ich łagodne formy, które wręcz kuszą, aby się w nich zagłębić w najdogodniejszej dla siebie pozycji i wygodnie odpocząć. Warto też zwrócić uwagę na to, czym meble zostały obite. To bardzo trwałe materiały, które przetrwają lata w nienagannym stanie, jak znana z długowieczności skóra oraz welwet albo len. Nawiasem mówiąc, wybrane przez projektantów marki tkaniny perfekcyjnie przeszły test Martindale’a, zwany też testem tarcia, sprawdzający ich trwałość i odporność na przetarcia.

Sofy i fotele Fikaa są wyposażone w dodatkowe, miękkie poduchy (ich liczba zależy od modelu), którymi można podeprzeć plecy lub głowę, odciążając tym sposobem kręgosłup, niwelując napięcie mięśni i w efekcie zwiększając komfort wypoczynku.