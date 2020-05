System oświetlenia zgodny z trendem biofilii. Pierwsze wdrożenie w biurze Skanska

Signify wprowadza NatureConnect, system oświetlenia inspirowany naturą. System opracowano zgodnie ze sprawdzonymi zasadami designu biofilnego, który wykorzystuje elementy natury w przestrzeniach wewnętrznych w celu tworzenia zdrowych, angażujących i inspirujących środowisk. Pierwsze wdrożenie NatureConnect odbywa się obecnie w warszawskim biurze Skanska.

REKLAMA

We współczesnym świecie ludzie spędzają średnio ponad 90 proc. czasu w pomieszczeniach, gdzie nie mają dostępu do dobroczynnych efektów światła dziennego. Odpowiednia jego ilość, a także kolory

i dynamika występujące w naturze, są dla nas bardzo ważne pod wieloma względami. Mocno wpływają na nasz nastrój, poziom energii, komfort, jakość snu oraz zdrowie i ogólne samopoczucie. Zarządy firm zaczęły doceniać znaczenie zdrowia i przywiązania pracowników do pracy. System oświetleniowy NatureConnect zaprojektowano tak, aby korzystnie wpływał na ciało i umysł, prowadząc do wyższej produktywności, zaangażowania i satysfakcji.

- Pracownicy biurowi spędzają większość swojego czasu wewnątrz budynków. Jakość tej przestrzeni wpływa na zdrowie, komfort i efektywność. W Skanska od lat mamy tego świadomość i dlatego nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania, które stosujemy w naszych budynkach, wspierają dobre samopoczucie. Jednym z takich rozwiązań będzie odtworzenie światła naturalnego wewnątrz budynku. Jak pokazują badania to m.in. rodzaj światła znacząco wpływa na to jak się czujemy i jak bardzo efektywni w pracy jesteśmy. Wspólny projekt z Signify daje nam kolejne możliwości poprawienia jakości przestrzeni biurowych dla naszych pracowników i klientów. Cieszymy się na rozwój tej współpracy w przyszłości – powiedziała Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes biurowej spółki Skanska w Europie Środowo-Wschodniej.

System NatureConnect łączy różne oprawy LED – Daylight, Skylight i Lightscape – z intuicyjnym sterowaniem, umożliwiając tworzenie scen oświetleniowych dostosowanych do ludzkich potrzeb, opartych na sprawdzonych i cenionych naturalnych doświadczeniach: wspieranie naszego naturalnego rytmu - odwzorowanie rytmu światła słonecznego, które wspiera aktywność w ciągu dnia i dobry sen w nocy; zapewnienie widoku na niebo - wrażenie przestrzeni rozciągającej się poza ścianami, zapewniające uczucie swobody i poczucia czasu; zanurzenie w naturze - naturalny kolor i dynamika światła pobudza pozytywne emocje, zwiększa kreatywność i pomaga ludziom aktywnie współpracować.

- Jesteśmy pokoleniem spędzającym dużo czasu wewnątrz budynków, żyjącym w ciągłym podłączeniu do wirtualnego świata, w którym coraz trudniej zachować równowagę między życiem osobistym

i zawodowym – powiedziała Olivia Qiu, główny dyrektor ds. innowacji w Signify. – Wiele firm zmienia podejście i uświadamia sobie, że inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie pracowników jest opłacalna. Bądź co bądź, kwitnący pracownicy to dobrze prosperujący biznes.