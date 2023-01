Szaleństwo kształtów wywołuje ból głowy. Geniusz tkwi w prostocie

Produkt będzie długowieczny, gdy jego forma da szansę użytkownikowi na to, by stał się jego współtwórcą. Ważne są wyważone proporcje. Nie widać ich na ulicach, gdzie panuje szaleństwo kształtów, że aż głowa boli. Geniusz tkwi w prostocie - wystarczą dwa charakterystyczne elementy w bryle, by właściciel mógł w nią wpisać swoje marzenia i myśli.

Zofia Strumiłło-Sukiennik, SPLOT: Przenoszenie tradycyjnych rzemieślniczych technik na współczesną formę - tak powinny powstać produkty.

Jaume Cassanyer Tosques, Laufen Bathrooms AG: Długie użytkowanie rzeczy to kwintesencja zrównoważonego sposobu korzystania z ich funkcjonalności.

Jakub Drabikowski, Geberit Polska: Klasyka jest stylem uniwersalnym, łatwo go odczytuje każde pokolenie.

Adam Sala, EGOÉ: Minimalizm i prostota jest receptą na ponadczasowość.

Giuseppe Di Bucchianico, Design for All Europe: Różnorodność i obserwacja nawyków oraz tradycji - to dzięki nim powstają arcydzieła.

Tadeusz Jelec, główny projektant Izery: Długowieczność produktu nie objawia się w jego formie, lecz w charakterze.

Roma Elsner, Nortberg: Forma produktów ma być na tyle uniwersalna, by łatwo dopasować się do różnych stylów.

Design, cena, materiały czy wszystko razem - co sprawi, że produkty będą długowieczne? Czy w ogóle w świecie zmieniających się mód jest możliwe osiągnięcie takiej długowieczności - zapytała Katarzyna Jaroszyńska, dziennikarka Dzień Dobry TVN, prowadząca program „Nieoczywiste miejsca” w TVN Style i moderatorka sesji 4 Design Days „Cel: długowieczność. Jak tworzyć przedmioty, które nie będą śmieciami?”.

Minimalizm i prostota receptą na ponadczasowość

Na długowieczność produktów ma oczywiście wpływ dobór materiałów i sposób wykonania, ale również design odgrywa w tym procesie kluczową rolę.

- Nasze meble są minimalistyczne, nigdy nie dominują w otoczeniu, w którym stoją, lecz je uzupełniają. Bardzo trudno jest stworzyć produkt prosty i dzięki temu ponadczasowy. Jeśli to się uda, to za 20 lub 30 lat nadal będzie dobrze wyglądał - opisuje Adam Sala, menadżer sprzedaży EGOÉ.

Dodatkowo, dbałość o szczegół i kolorystykę oraz właściwy dobór wysokiej jakości materiałów - te wszystkie elementy łącznie sprawią, że powstanie produkt na całe życie.

Prostota to często także klasyka, która się nie starzeje w przeciwieństwie do nowoczesności budzącej zazwyczaj zachwyt tymczasowy.

- To jest także kwestia kreowania mody na długowieczność. Klasyka jest stylem uniwersalnym, łatwo go odczytuje każde pokolenie. To jeden z kluczy do długowieczności - przekonuje Jakub Drabikowski, Trade Marketing Manager Geberit Polska.

Kolejny to naprawialność. - Chodzi o to, by produkt przez całe swoje życie mógł być serwisowany i odnawiany. Tu kluczową rolę pełni producent i jego DNA - dodaje Jakub Drabikowski.

Co to jest design inkluzywny?

Czy inkluzywny design może być odpowiedzią na potrzebę ponadczasowości w projektowaniu?

- Wolę nie używać sformułowania inkluzywny design, bo to oznacza design dla wszystkich, a takiego chyba nie ma. Lepiej mówić o designie dla inkluzywności. Na naszej uczelni zaczynamy od różnorodności płciowej, kulturowej i pokoleniowej. Naszym studentom mówimy, żeby obserwowali ludzi - opisuje Giuseppe Di Bucchianico, Director course in Ecoinclusive Design, University of Chieti Pescara, President of EIDD – Design for All Europe.

Obserwacja nawyków i tradycji czy podejść pozwala, jak podkreśla Giuseppe Di Bucchianico, opracować nowe arcydzieła.

- Współpracujemy z antropologami, którzy uczą naszych podopiecznych, jak obserwować społeczeństwo. Ludzie zawsze muszą być na pierwszym miejscu. Jednocześnie nie należy się kierować modą czy trendami, bo te zjawiska szybko przemijają - tłumaczy Giuseppe Di Bucchianico.

Długowieczność to charakter, a nie forma

Z kolei zdaniem Tadeusza Jeleca, głównego projektanta Izery, długowieczność produktu nie objawia się w jego formie, lecz w charakterze. - On może być ukryty, ale każdy użytkownik, znając DNA produktu i podążając za nim, z pewnością go odkryje - tłumaczy Tadeusz Jelec.

Projektant dodaje, że dla niego w projektowaniu bardzo istotne są proporcje. - Ich prawidłowa konfiguracja to klasyka, która bezpośrednio przekłada się na długowieczność - wyjaśnia Tadeusz Jelec.

Ważnym elementem jest też czystość formy. Dzisiaj na naszych ulicach panuje takie szaleństwo kształtów, że aż boli głowa.

- Tymczasem, gdy auto ma zaledwie dwa lub trzy charakterystyczne elementy w swoim kształcie, to jego użytkownik może w tę formę wpisać swoje marzenia i myśli. Nie potrzebuje już żadnej dodatkowej grafiki, żeby bryła pojazdu go zafascynowała - uważa Tadeusz Jelec.

Istotne, by forma produktu dała szansę jego użytkownikowi na to, by stał się on też jego twórcą.

Zabawa stylami daje ponadczasowy design

Przenoszenie tradycyjnych rzemieślniczych technik na współczesną formę - tak powinny powstać dzisiaj produkty - uważa Zofia Strumiłło-Sukiennik, współzałożycielka, projektantka SPLOT.

Zdaniem Zofii Strumiłło-Sukiennik, eklektyzm i różnorodność to klucz do sukcesu.

- Trzeba być bardziej otwartym na łączenie stylów z różnych epok w konwencji zabawy. Na tym polega modern folklor - powiedziała Zofia Strumiłło-Sukiennik, współzałożycielka, projektantka SPLOT

Według ekspertki, modern folklor jest ukłonem w stronę rzemiosła i celebracji piękna. - Chodzi też o to, by zamiast koncentrować się wyłącznie na konsumpcji, zatrzymać się na chwilę, zastanowić, przywołać coś, co minęło i połączyć to z czymś, co będzie. To jest trochę taka kontemplacja czasu - opisuje Zofia Strumiłło-Sukiennik, współzałożycielka, projektantka SPLOT.

Z czego produkty powinny powstawać?

Produkt staje się ponadczasowy, gdy wnosi jakąś wartość dodaną do użytkowania.

- Na przykład plastikowa butelka na wodę ma bardzo długą żywotność, ale zerową wartość dodaną. Z kolei meble włoskie czy luksusowe samochody są długowieczne, często przechodzą z pokolenia na pokolenie, bo są blisko serc klientów - uważa Jaume Cassanyer Tosques, architekt, Project Manager, Bespoke Solutions Office, Laufen Bathrooms AG.

Ekspert dodaje, że projektanci powinni tworzyć produkty, które dla ich użytkowników staną się ważną częścią ich życia poprzez ponadczasowy design.

- Długie użytkowanie rzeczy to kwintesencja zrównoważonego sposobu korzystania z ich funkcjonalności - dodaje Jaume Cassanyer Tosques.

Elastyczność kluczem do długowieczności

Człowiek wciąż się zmienia, więc produkty, których używa powinny być też elastyczne. - Ich forma ma być na tyle uniwersalna, by łatwo dopasować się do różnych stylów, ale zachowując jednocześnie swój indywidualny trzon, który wpisze się w wiele różnych rozwiązań - wyjaśnia Roma Elsner, dyrektor ds. komunikacji z architektami Nortberg.

Ekspertka dodaje, że przedłużone użytkowanie rzeczy wymaga edukacji. - Dlatego pracujemy z architektami, edukujemy ich, a oni potem przekazują tę wiedzę klientowi końcowemu. To bardzo ładnie rezonuje i przy okazji skraca drogę sprzedażową - przyznaje Roma Elsner.

Najważniejsze jest to, że wszyscy są tej wiedzy bardzo spragnieni. To cieszy, bo wielkie rzeczy powstają z pasji.