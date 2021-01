Szarość kolorem roku na ogrodzeniach

Jak co roku Instytut Pantone wskazał barwy, które mają szansę wybić się na prowadzenie w najbliższych miesiącach w architekturze, designie i modzie. Według światowego eksperta rok 2021 upłynie nam pod znakiem dwóch - Ultimate Grey i Illuminating, czyli spokojnej szarości i energetycznej żółci. Duet ten z miejsca zachwycił projektantów wnętrz; czy jednak pojawi się także na zewnątrz budynków?

Szarość to niezwykle uniwersalny kolor. Dzięki swojej neutralności stanowi doskonałe tło i świetnie komponuje się z wieloma innymi barwami. Bez trudu dopasujemy ją do różnych styli architektonicznych. Jest szczególnie chętnie wykorzystywana w minimalistycznych aranżacjach i nowoczesnym budownictwie. Kojarzy się z takimi materiałami, jak naturalny kamień, beton czy metal.

- W ostatnim czasie dominowały zdecydowanie ogrodzenia metalowe w kolorze antracytowym – stwierdza Radosław Grządzielewski, doradca techniczno-handlowy z wrocławskiego punktu sprzedaży firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Ich popularność wynikała przede wszystkim z kolorystyki, która pojawiała się najczęściej na elewacjach nowo powstających budynków. Do czynienia mieliśmy z jasnymi ścianami zewnętrznymi i ciemnymi elementami, takimi jak pokrycie dachowe, stolarka otworowa czy rynny. Antracytowy kolor w sposób naturalny powtarzany był na ogrodzeniach. Dzięki temu cała posesja tworzy spójną całość.

Szarość to nowa czerń?

- Kolor szary to jedna z typowych barw wykorzystywanych w architekturze ogrodowej i na elewacjach budynków – mówi Radosław Grządzielewski z Plast-Met Wrocław. – Chętnie stosowany jest np. na nawierzchniach, murkach, donicach, lampach, a także na ogrodzeniach. Zwłaszcza, że szarość może mieć różne odcienie i da się ją dopasować praktycznie do każdej aranżacji. W standardowej ofercie kolorów posiadamy trzy różne odcienie szarości, począwszy od jasno popielatego (RAL 7040), przez szary kamienny (RAL 7030), aż do grafitu (RAL 7024). Nie zapominajmy też, że tak naprawdę popularny antracyt (RAL 7016) to również bardzo ciemna odmiana szarości.

Wybierając kolor elementów otoczenia naszego domu, najczęściej kierujemy się w pierwszej kolejności względami wizualnymi i tym, co po prostu nam się podoba. W przypadku powierzchni narażonych na działanie czynników atmosferycznych trzeba jednak pamiętać, że równie istotne są kwestie praktyczne.

- Należy mieć świadomość, że kolory bardzo jasne i bardzo ciemne są na zewnątrz trudniejsze do utrzymania w czystości – zwraca uwagę specjalista. – Wystarczy zastanowić się, jak szybko widać zabrudzenia na karoserii białego lub czarnego samochodu. O wiele praktyczniejszą opcją są kolory pośrednie, a więc właśnie antracyt zamiast czerni i trochę ciemniejsze odcienie szarości, np. grafit

w miejsce bardzo jasnych. Dobrym rozwiązaniem jest też użycie popielatej barwy jedynie w formie detalu na ogrodzeniu i połączenie jej z ciemniejszymi elementami. Szarość można też wprowadzić

w formie np. jasnej podmurówki lub betonowych słupów, na których można zamontować metalowe przęsła.

A może jednak żółty?

O ile wykorzystanie szarości w przydomowej przestrzeni jest wyborem bezpiecznym, o tyle zastosowanie drugiego koloru roku 2021, czyli intensywnej żółci, może już wydawać się pomysłem dość oryginalnym. Nasuwa się zatem pytanie: czy jednak możliwym do zrealizowania, jeśli ktoś będzie miał koncepcję, aby taką barwę wprowadzić na ogrodzenie?

- Mamy możliwość przygotowania ogrodzenia w dowolnym kolorze z palety RAL – wyjaśnia ekspert Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe.

Pamiętajmy, że propozycji Instytutu Pantone nie musimy trzymać się bardzo restrykcyjnie. Jest to pewna sugestia estetyczna i potraktujmy ją, jako inspirację. W konkretnych realizacjach warto wybrać kolor, który będzie się komponował z całością posesji. Może to być np. jaśniejszy lub ciemniejszy odcień modnej barwy albo detal, który nada naszej przestrzeni rys oryginalności.