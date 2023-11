Sześć nowo otwartych gastrokonceptów na długie jesienne wieczory

Coraz krótsze dni i jesienna aura sprzyjają spędzaniu czasu w klimatycznych wnętrzach restauracji i barów. Pokazujemy sześć nowych gastro-konceptów, które niedawno otworzyły swoje podwoje.

DOCK19 by Mateusz Gessler, Elektrownia Powiśle, Warszawa

W warszawskiej Elektrowni Powiśle Mateusz Gessler otworzył miejsce z autorską kuchnią, łączącą najlepsze tradycje kulinarne Azji i Europy. Projekt wnętrz powierzył cenionej pracowni Boris Kudlicka with Partners. Architekci postanowili stworzyć tu nowoczesną, komfortową i nonszalancko przytulną przestrzeń, która zdaje się puszczać oko do tradycyjnej elegancji.

DOCK 19 fot Sebastian Rzepka (1).jpg

Historycznie w budynku restauracji DOCK19 by Mateusz Gessler znajdował się niegdyś keson, który przez ponad 100 lat wodą z Wisły ochładzał turbiny maszynowni. Dlatego właśnie te dwa elementy — woda i prąd stały się punktami wyjściowymi procesu projektowego.

Dzięki zachowaniu postindustrialnego charakteru przestrzeni, w obecnym wnętrzach DOCK19 goście mogą przyglądać się działającym niegdyś suwnicom, przemysłowym hakom i instalacji elektrycznej, której Boris Kudlicka with Partners postanowili dać drugie życie.

Restauracja Nasu, Gorzów Wielkopolski

W niszach nasypu kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim we wrześniu 2023 r. otwarto japońską restaurację Nasu. Naturalne materiały, proste kształty, elegancja ale bez zbędnego przepychu - na te elementy we wnętrzach postawili architekci z pracowni Cudo Studio. We wnętrzach podświetlane sklepienia, łuki przejść, działają zbawiennie na wnętrze ukazując grę światła i wyciągnie struktur na pierwszy plan.

W Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Nadbrzeżnej 2 pod wiaduktem kolejowym powstała japońska restauracja Nasu, fot. Migdał Studio

Lokal jest długi na 3 nisze, ale bardzo wąski, co w dużym stopniu zdeterminowało układ funkcjonalny. W pierwszej znajduje się sushi bar, gdzie sushi masterzy przygotowują dania na oczach gości. Jest to także część najbardziej przystosowana do wieczornych spotkań przy drinku. W niszy środkowej znajduje się serce konceptu, częściowo otwarta kuchnia. Podobnie jak poprzednio, tu także znajduje się bar, jednak tym razem jest to miejsce ukierunkowane na przyrządzanie wyjątkowych drinków i innych napojów.

Trzecia nisza oferuje przestrzeń idealną pod każdy event. Jej kameralny charakter i luźniejsza aranżacja umożliwiają przyjmowanie gości podczas ich prywatnych przyjęć. Dodatkowym atutem jest specjalnie przygotowana przestrzeń dla sushi mastera, który pełni rolę prywatnego kucharza.

Restauracja Street, budynek LIXA C, Warszawa

Na parterze budynku LIXA C w Warszawie swoje podwoje otworzyła restauracja Street. Restauracja zagospodarowała 468 mkw. przestrzeni zainspirowanej światem motoryzacji. Lokal jest pierwszym punktem kulinarnym nowego pieszego pasażu, w którym w ramach konceptu LIXA City Gardens znajdą się liczne lokale handlowo-usługowe i gastronomiczne. Wnętrza zaprojektowała pracownia Tarnowski Division.

Restauracja Street w budynku LIXA C w Warszawie, fot. mat. prasowe

Street to marka restauracji, która działa na rynku gastronomicznym od niemal 20 lat, prowadząc obecnie cztery restauracje w biurowcach i galeriach handlowych w Warszawie.

Fascynacja motoryzacją doskonale widoczna jest w wystroju Restauracji Street w LIXA C. Pojawiły się tam m.in. grafiki najbardziej charakterystycznych elementów samochodów, lampy nawiązujące do silnikowych tłoków oraz materiały używane do wykończenia aut wyścigowych. Street zagospodarował 468 mkw. nowoczesnej powierzchni usługowej, zlokalizowanej na parterze budynku LIXA C.

Restauracja Red Salt Steak&Wine, Międzyzdroje

Międzyzdroje zyskały nowy steakhouse, w którym mistrzowie kuchni zapraszają gości na spektakl adresowany do wszystkich zmysłów. Ważnym elementem kreacji niepowtarzalnych wrażeń jest unikatowy, dopracowany w każdym detalu wystrój. Skomponowania wnętrz dla restauracji o tak pomyślanym koncepcie podjęło się 370studio.

Restauracja Red Salt Steak&Wine, proj. 370studio, fot. dzięki uprzejmości Inwestora (GHD)

Wnętrze restauracji jest kameralne za sprawą półprzejrzystych zasłon ze złocistych łańcuszków. W każdej z trzech sekcji restauracji pojawiły się inne siedziska, co tworzy strefy o różnych nastrojach.

Z wysoką klasą restauracji harmonizuje dobór szlachetnych materiałów. Obok ciemnego drewna oraz charakternej tapicerki widzimy wokół połyskujący metal i szkło, a blaty stołów w lożach są marmurowe.

Winna Żona, Warszawa

Ekipa popularnej na Pradze cukierni Żona Krawca nie zwalnia tempa i po niedawno otwartej kawiarni na Podskarbińskiej zabrała się za coraz popularniejszy w Warszawie temat wine barów. Ich nowy projekt, Winna Żona, mieści się przy Mińskiej 40. Winebar stawia na zabawę winem i nieszablonowe pairingi. Za ich dobór odpowiada sommelier Mariusz Bonkowski.

Przy ul. Mińskiej 40 na warszawskiej Pradze powstał wine bar Winna Żona, fot. Marek Ogień

Projekt wnętrz został powierzony sprawdzonej już z poprzednich realizacji pracowni Sojka&Wojciechowski. Tym razem projektanci zaproponowali ciemnozieloną tonację, pasująca zarówno do koloru butelek, jak i wnętrza budynku, w którym znajduje się Winna Żona. Mocny, ciemny kolor baru, ścian i regału z winami przełamany został przez różowy blat wykonany z kamienia Salmon Pink. Aby zburzyć monotonię, dobrano jasne drewno mebli i wpadającą w róż tapicerkę.

Główne miejsce w lokalu zajmuje duża miękka kanapa, której ażurowa konstrukcja została tak zaprojektowana, aby nie zasłaniała głównej witryny. Poza nią w świetle okien znalazł się stojak z winami, który z jednej strony jest dostępny z lokalu, z drugiej zaś ma przyciągać uwagę przechodniów. Całość uzupełnia ciepłe, delikatne oświetlenie.

Milk Bar Warsaw, Elektrownia Powiśle, Warszawa

Najsłynniejsza cukiernia z Kijowa została otwarta w warszawskiej Elektrowni Powiśle. Koncept, obecny w ukraińskiej stolicy od niemal 10 lat, to pierwszy lokal marki na polskim rynku. Marce przyświeca claim „Święto kiedy chcesz”, który wita na wejściu do warszawskiej restauracji. Milk Bar to restauracja w amerykańskim stylu, oferująca autorskie dania, desery oraz własne wypieki.

Milk Bar Warsaw w Elektrowni Powiśle, fot. mat. prasowe

Dobre samopoczucie gwarantuje wystrój. Surowe, minimalistyczne i przestronne wnętrze o powierzchni ponad 450 mkw. wypełniają wysokiej jakości meble projektowane w Ukrainie na specjalne zamówienie, duży bar, otwarta kuchnia, witryny z własnymi wypiekami, a także obecność drewna i zieleni w postaci drzewek oliwnych. Latem dodatkowe miejsca znajdą się w ogródku o powierzchni 200 mkw.