Szkoła dla dzieci ulicy w Ghanie już działa. To projekt Omeny Mensah

Szkoła dla dzieci ulicy w Temie, oddalonej od Warszawy o ponad 8000 km, już działa. Omenaa Mensah zebrała fundusze i zrealizowała swój odważny pomysł.

Oficjalne otwarcie KIDS HAVEN SCHOOL odbyło się w pierwszy weekend września 2021. Ryzykowny i wydawałoby się szalony, projekt został zrealizowany dzięki ciężkiej pracy i determinacji pomysłodawczyni, która potrafiła również zachęcić do działania i współpracy firmy i instytucje. Termo Organika, największy producent styropianu od samego początku aktywnie wspierała budowę szkoły w Ghanie, m.in. czynnie angażując się w pomoc i różnego rodzaju projekty „Omenaa Foundation” odpowiedzialnej za inwestycję w Afryce.

Budowa i wyposażanie szkoły trwało dokładnie 1610 dni. Tyle czasu minęło od momentu wkopania kamienia węgielnego pod inwestycję, do dnia oficjalnego otwarcia szkoły. Budynek nowej szkoły o powierzchni 1500 mkw kryje w sobie 6 klas lekcyjnych, salę komputerową, bibliotekę, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne i socjalne oraz cztery pomieszczenia pomocnicze, noclegowe dla wolontariuszy z Polski. Parter szkoły został wyposażony w mobilne ścianki działowe, które w razie potrzeby można złożyć, a tym samym stworzyć jedną dużą przestrzeń na ważne szkolne wydarzenia. Do budowy szkoły użyto najlepszych materiałów budowlanych, a do jej pomalowania zostały również wykorzystane farby Termo Organiki, które promowała Omenaa, ambasadorka lidera rynku termoizolacji od 2016 r.

–Ostatnie miesiące były bardzo intensywne i pełne radości, gdy obserwowaliśmy szybkie postępy prac, ale też trudny, bo jak to bywa przy tak dużych inwestycjach, napotykaliśmy problemy, które opóźniały prace – wspomina budowę Omenaa Mensah.

– Największą przeszkodą była pandemia, która wstrzymała prace budowlane i o rok przesunęła otwarcie szkoły. Ale ponieważ od jakiegoś czasu realizuję zawodowo przeróżne inwestycje budowlane, tego typu problemy nie podcinały mi skrzydeł, wręcz przeciwnie jeszcze bardziej mobilizowały. Dziś jestem wzruszona, gdy widzę piękną szkołę, która gości już w swoich murach naszych podopiecznych. Ziściło się moje największe marzenie – dodaje Omenaa Mensah.

Omenaa zawsze bardzo podkreśla, iż szkoła nie powstałaby gdyby nie hojni darczyńcy, którzy zdecydowali się wesprzeć fundację w jej planach. W gronie partnerów wpierających finansowo inwestycję znalazła się Termo Organika, największy producent styropianu i kompletnego systemu ociepleń.

– Cieszymy się, że mogliśmy być jednym z głównych partnerów budowy szkoły. Nasza firma rozpoczęła bezpośrednie wspieranie fundacji już w 201 r. – mówi Witold Rams, wiceprezes Termo Organiki. – Wsparliśmy rożne inicjatywy m.in. powstanie spektaklu Omeny o tolerancji pt. „Czarno to Widzę”. Część zysku ze sprzedaży biletów była przekazywana bezpośrednie na fundusz budowy szkoły. Co warte podkreślenia, dostarczyliśmy również nasze farby do pomalowania pomieszczeń szkoły. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do tego wspaniałego projektu.