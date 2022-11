Szkoły, muzea, filharmonie. Te wnętrza publiczne nagrodzono w konkursie Property Design Awards

Konkurs Property Design Awards co roku nagradza wyjątkowe projekty architektoniczne, które pojawiają się na polskim gruncie. Dziś przypominamy najlepsze wnętrza publiczne wyróżnione w plebiscycie.

Konkurs Property Design Awards organizowany jest od 2016 roku. Co roku (z wyłączeniem przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa w 2021 roku) w plebiscycie towarzyszącym wydarzeniu 4 Design Days wybieramy najlepszą architekturę i design w Polsce.

Nagradzamy zarówno realizacje komercyjne, jak i publiczne. Poniżej przedstawiamy wnętrza obiektów publicznych, które na przestrzeni lat zdobyły statuetkę Property Design Award w kategorii Design - wnętrza: obiekty publiczne.

Propert Design Awards 2016: Teatr Szekspirowski w Gdańsku

Jego budowa trwała ponad dziesięć lat. Projekt gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, za którym stoi wenecki architekt - Renato Rizzi, nawiązuje do pierwszego takiego teatru w Polsce, który istniał w XVII wieku. Elewacje gdańskiego teatru to ciemne, prawie czarne pozbawione okien płaszczyzny o fakturze ceglanego muru. Teatr Szekspirowski wyposażono w nowatorskie i unikatowe rozwiązania z zakresu technologii scenicznych. Otwierany dach teatru, którego konstrukcja jest jedyną tego typu na świecie, umożliwia granie spektakli nawet w nocy. Oprócz tego teatr wyposażono w modułową scenę i widownię - dzięki którym jedna scena zawiera w sobie trzy: klasyczną włoską „pudełkową”, elżbietańską, z widownią stojącą pod sceną oraz siedzącą na otaczających scenę galeriach, a także scenę centralną.

Teatr Szekspirowski w Gdańsku, fot. mat. pras.

Property Design Awards 2017: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

To pierwsza w Polsce instytucja upamiętniająca Polaków, którzy nieśli pomoc Żydom. Wcinającą się w ziemię ascetyczną bryłę muzeum wraz z ukrytą w jej wnętrzu ekspozycją zaprojektowała pracownia Nizio Design International. Wnętrze Muzeum utrzymane jest w prostej i monumentalnej poetyce betonowych ścian. Jego kulminacją – w głębi sali ekspozycyjnej – jest podświetlona wertykalna i ostra szczelina, która symbolizuje wąską bramę prowadzącą przez niepojęty obszar śmierci.

Property Design Awards 2017: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, fot. mat. pras.

Property Design Awards 2018: Akademeia High School in Warsaw

Na edukacyjnej mapie Warszawy w 2018 r. przybyła jedna z najbardziej inspirujących architektonicznie szkół w Polsce. Projekt prywatnego liceum w warszawskim Wilanowie wykonało biuro projektowe Medusa Group. Za wnętrza obok Medusy odpowiedzialne jest Studio Rygalik. Szkoła jest oryginalna pod wieloma względami - tworzy nową kategorię w swojej klasie i stanowi przykład harmonijnego łączenia wymogów otoczenia, uwarunkowań technicznych, architektury i szczególnej misji edukacyjnej.

Wielka trybuna, na której koncentruje się szkolne życie, dach pełen jadalnych ziół wśród nich ule i skierowanie w niebo teleskopy, stołówka przypominająca modną, młodzieżową restaurację. To tylko niektóre z miejsc, składających się na ten nietypowy budynek.

Property Design Awards 2018: Akademeia High School in Warsaw, fot. Jędrzej i Juliusz Sokołowscy

Uczniowie mają tam do dyspozycji nie tylko profesjonalną przestrzeń do pracy akademickiej z nowoczesnymi laboratoriami, ale także miejsca zapewniającą im odpoczynek i warunki do integracji. Dla tych, którzy zechcą rozwijać swoje talenty, czekają w pełni wyposażone pracownie: artystyczna, sala muzyczna ze studiem nagrań, studio fotograficzne oraz audytorium teatralne i pracownia multimedialna.

Property Design Awards 2019: Liceum Ogólnokształcące nr 5 we Wrocławiu

Budynek V LO we Wrocławiu zrealizowany został w 2018 roku. Obiekt wszedł w fazę realizacji po 10 latach od czasu rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu. Za jego projekt odpowiada Maćków Pracownia Projektowa.

Kształt bryły skomponowano tak, aby zachować maksymalnie dużo porastających działkę drzew (nowy budynek posadowiono na obrysie dawnych zabudowań) – ta dyscyplina zaowocowała bryłą prostą i jasną w swoim układzie. Co ciekawe, aby zoptymalizować powierzchnię zabudowy (a więc uniknąć wycinki drzew) boisko szkolne ulokowano… na dachu budynku.

Rozkład funkcji i system komunikacji wewnątrz budynku był kluczowy dla tej realizacji architektonicznej, podobnie jak uformowanie samej bryły. W budynku szkolnym nadanie kształtu przestrzeniom sal lekcyjnych oraz miejsc wspólnych jest ważne, bo oddziałuje na sposób integracji młodzieży. W przypadku gmachu V LO we Wrocławiu architekci z biura Maćków Pracownia Projektowa sięgnęli po jeszcze jedno – nietypowe – rozwiązanie. - Od strony ulicy Ślężnej dociążyliśmy hol nanizanymi nań pomieszczeniami laboratoriów, które z uwagi na swoją specyfikę mogły korzystać ze światła górnego - piszą. Innymi słowy – na elewacji budynku „zawieszono” różnej wielkości kubiki, mieszczące wyposażone w przeszklone sufity sale. W ten sposób nie tylko powiększono powierzchnię użytkową gmachu, ale i nadano ciekawą dynamikę zewnętrznej bryle.

Property Design Awards 2019: Liceum Ogólnokształcące nr 5 we Wrocławiu, fot. Maciej Lulko

Property Design Awards 2020: Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie

Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie było niedostępne dla zwiedzających od 2010 roku, nic zatem dziwnego, że ponowne jego otwarcie było jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych 2019 roku. Projektu aranżacji nowych wnętrz wraz z ekspozycją podjęła się firma Art FM.

Property Design Awards 2020: Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, fot. mat. pras.

Projektanci wygrali międzynarodowy konkurs na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz i rozpoczęli swoje prace w 2017 roku. Nadrzędną ideą projektu było stworzenie przestrzeni, w której zwiedzający poczuliby wyjątkowy klimat miejsca natychmiast po przekroczeniu progu. Twórcy projektu postawili na połączenie unikatowego charakteru tradycyjnego muzeum – pierwszego na ziemiach Polski - z podejściem typowym dla nowoczesnych placówek i nowoczesnymi technikami wystawienniczymi. Projektowaniu całej wystawy towarzyszyła zasada złotego podziału. Historyczne przestrzenie pałacowe zostały dostosowane do współczesnych norm bezpieczeństwa, a rygorystyczne wytyczne konserwatorskie dotyczące nie tylko wnętrz, ale również zabezpieczenia eksponatów - pogodzone z zapewnieniem komfortu zwiedzania.

Property Design Awards 2022: Przestrzeń użytkowa w Filharmonii Opolskiej

Inwestycja w Filharmonii Opolskiej obejmowała modernizację m.in. pokoi gościnnych dla koncertujących tu muzyków, toalet dla publiczności, pokój dla matki z dzieckiem oraz klubokawiarni. Istniejące pomieszczenia zostały całkowicie odremontowane. Architekci z pracowni FABRYK-ART postawili na zdecydowane kolory, a przy tym na prostotę minimalistycznych form.

Property Design Awards 2022: Przestrzeń użytkowa w Filharmonii Opolskiej, fot. mat. pras.

W koncepcji modernizacji istniejących pomieszczeń, wykorzystując ich wysokość, zaproponowano zrobienie antresoli. Dzięki temu uzyskano dwupoziomowe "apartamenty" z dodatkowym miejscem noclegowym na górze, a wypoczynkowym na dole. Oczywiście przynależne do pokoju łazienki również otrzymały drugie życie.