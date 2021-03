Sztuka użytkowa według IKEA. Kolekcja stworzona przez znanych artystów i projektantów

IKEA już po raz 6 zaprosiła znanych artystów i projektantów do stworzenia oryginalnych, limitowanych produktów z serii Art Event.

IKEA po raz kolejny podjęła współpracę z artystami z całego świata. Jej efektem jest najnowsza odsłona kolekcji Art Event.

Kolekcja składa się z 10 unikalnych przedmiotów wyposażenia wnętrz.

Czy dzieło sztuki może być funkcjonalnym przedmiotem codziennego użytku? IKEA wierzy. Nowa kolekcja wyzwala ciekawość i przykuwa uwagę, pozwalając jednocześnie spojrzeć na otaczające nas rzeczy w innowacyjny sposób.

Demokratyzacja sztuki

Historia Art Event sięga 2015 roku, kiedy IKEA podjęła pierwszą współpracę z artystami z całego świata, takimi jak Carolina Falkholt oraz Eko Nugroho. Od tego czasu cel tych kolekcji pozostaje jednak niezmienny: demokratyzacja sztuki oraz uczynienie jej dostępną i przystępną dla każdego. W następnych latach dla IKEA Art Event tworzyli m.in. Virgil Abloh, Junko Mizuno, James Jarbis i Craig Green.

– Do współpracy przy kolekcji IKEA Art Event 2021 postanowiliśmy zaprosić różnych artystów z całego świata, aby odzwierciedlić różnorodność łączącą sztukę i design. Czuję się niezwykle zainspirowany, kiedy patrzę na tę serię, ponieważ za każdym produktem stoi wyjątkowa historia – mówi Henrik Most, lider kreatywny w IKEA.

Przy tworzeniu tegorocznej limitowanej serii IKEA współpracowała z najbardziej pomysłowymi twórcami: Danielem Arshamem (Nowy Jork), projektantami studia Gelchop (Tokio), duetem Humans since 1982 (Sztokholm), Sabine Marcelis (Rotterdam) i Stefanem Marxem (Berlin).

Sztuka dla domu

Kolekcja IKEA Art Event 2021 składa się z 10 unikalnych przedmiotów wyposażenia wnętrz. Rzucają one wyzwanie tradycyjnemu spojrzeniu na rzeczy, które są z nami na co dzień, jednocześnie oddając hołd kreatywności. Wybrani wizjonerzy sięgnęli po artykuły, które dobrze znamy, np. klucz imbusowy czy dron, i zmienili ich dotychczasowe zastosowanie.

Wiele rzeczy, których używam w swojej pracy lub do których się odwołuję, to przedmioty codziennego użytku – proste telefony, aparaty fotograficzne czy zegary – rzeczy mające już swoje miejsce

w naszym życiu. Uważam, że dla wielu osób interesującym doświadczeniem jest kontakt

z tym, co już znają, ale w odsłonie wykraczającej poza ich zwykłą codzienność – mówi Daniel Arsham, jeden z projektantów kolekcji IKEA Art Event 2021.