Sztuka w zasięgu ręki. Wystawa "Yes Art" w Domotece

Obcowanie ze sztuką rozwija wyobraźnię oraz dostarcza wielu pozytywnych wrażeń estetycznych. Artystki z grupy 3xA stawiają też na terapeutyczny walor malarstwa. Poprzez twórczość starają się uciec od problemów codzienności, a także poszukują uniwersalnych wartości, na których można się oprzeć w obliczu współczesnych kryzysów. Dzieła trzech artystek – Anety Gwóźdź, Aleksandry Hajdas-Rutkowskiej i Aleksandry Wiszniewskiej – można podziwiać do 31 sierpnia w Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka. Wystawę zorganizowano we współpracy z Project ART.

REKLAMA

Trendy w aranżowaniu wnętrz potrafią zmieniać się jak w kalejdoskopie. Dziś natomiast szczególnie poszukujemy autentyczności i oryginalności, a to zapewniają dzieła sztuki. Dlatego warszawska Domoteka wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Wystawa „Yes Art” to prezentacja obrazów trzech zdolnych artystek. Każde z dzieł nie tylko zachwyca formą i pomysłowością, lecz także stanowi gotowy element wysmakowanego wnętrza. Co ważne, obrazy są również oferowane w sprzedaży po bardzo atrakcyjnych cenach. Dzięki temu dobra sztuka jest teraz w zasięgu szerokiego grona odbiorców.

Trzy osobowości, wspólna wrażliwość

W skład grupy 3xA wchodzą trzy artystki: Aneta Gwóźdź, Aleksandra Hajdas-Rutkowska oraz Aleksandra Wiszniewska. Druga z wymienionych malarek zawodowo zajmuje się także projektowaniem wnętrz. Wystawa „Yes Art” stanowi pierwsze wspólne dokonanie grupy. Każda z artystek reprezentuje inną postawę twórczą, a ich style malowania różnią się między sobą. Niemniej dzieła prezentowane na jednej powierzchni kreują spójną, intrygującą kompozycję. Na wystawie w Domotece subtelnie wydzielono przestrzenie dla poszczególnych artystek, dzięki czemu odwiedzający mogą zarówno zagłębić się w indywidualne przekazy twórcze, jak i mieć harmonijny ogląd całości. A jakie tematy podejmowane są w dziełach? Artystki z grupy 3xA przyglądają się przede wszystkim kobiecie i jej złożonej rzeczywistości. Z jednej strony eksplorują codzienność, z drugiej zaś – uczucia, marzenia i tęsknoty. Motyw przewodni stanowią też wszelkie holizmy: celebrytoholizm, zakupoholizm, konsumpcjonizm i narcyzm, w których grzęźniemy każdego dnia. W malarstwie grupy 3xA nie chodzi jednak wyłącznie o odwzorowanie problemów, lecz przede wszystkim o pokazanie ich różnych aspektów, a także kreatywne przetworzenie przez pryzmat żywiołów. Artystki dodatkowo wprowadzają do świadomości piąty żywioł, którym jest kosmos. Ten zaś kojarzy się z czeluścią, mnogością przestrzeni i rzeczywistości, co odpowiada temu, gdzie się poruszamy oraz jak czujemy.

Punkt oparcia

Swoistym motywatorem dla twórczości grupy 3xA stało się zmienne otoczenie, a przede wszystkim przesyt związany ze złymi wiadomościami. W sytuacji gdy ciągle słyszymy, że świat się kończy, przyroda umiera, a my żyjemy na kredyt naszej planety, pojawia się naturalna potrzeba odskoczni oraz wykreowania azylu, w którym można się schronić, a także poszukać wartości dających radość. Śmiech, luz, dostrzeganie piękna – to zapewnia sztuka. Dzięki niej można odzyskać radość życia, znaleźć siłę, by powitać nowy dzień, cieszyć się kolorem, kształtem, a także rozwijać umysł na nowych płaszczyznach. Warto zauważyć, że takie podejście jest silnie umocowane w tradycji. Nawet słynny pesymista Arthur Schopenhauer szukał schronienia i sensu właśnie w sztuce.