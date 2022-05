Sztuka z elektrośmieci. Tym razem breloki w których zamknięto łąkę kwietną

Breloki inspirowaną łąką kwietną pochodzą z recyklingu elektrycznych śmieci. Za niezwykłym designem stoi artystka Katarzyna Samczyńska. Zaś za główną ideą stoi Fundacja Odzyskaj Środowisko, która chciała przypomnieć o potencjale świata natury i potrzebie ochrony bioróżnorodności roślin i zwierząt.

REKLAMA

Feeria kolorów, od nasyconego błękitu, przez mocny burgund, fiolet, intensywną żółć, jaskrawą zieleń, na czerni kończąc, to tylko namiastka tego, co oferuje nam przyroda. By przypomnieć o potencjale świata natury i potrzebie ochrony bioróżnorodności roślin i zwierząt, Fundacja Odzyskaj Środowisko stworzyła wyjątkową kolekcję Zachwyty inspirowaną łąką kwietną. Breloki pochodzą z recyklingu elektrycznych śmieci.

Centaurea cyanus, Królewska facelia, popłoch pospolity –poczuj zapach łąki

Łąki kwietne to nie tylko feeria barw złożona z kwiatów, bylin oraz traw, ale także wiele korzyści dla środowiska naturalnego. Ich najważniejszą zaletą jest wsparcie bioróżnorodności. Z łąki kwietnej korzystają pszczoły miodne, ale także dzikie zapylacze np. trzmiele, motyle, chrząszcze, skorki, bzygi oraz osy. Bujna roślinność to także schronienie dla innych zwierząt np. jaszczurek, żab i jeży. Dużym atutem łąk kwietnych jest również bogactwo roślin – im więcej gatunków, tym lepiej – często są to rośliny, które zostały wcześniej wyparte przez uprawy monokulturowe. Przewagą łąki kwietnej nad trawnikiem jest również doskonalsza bioretencja – dłuższy system korzeniowy posiada lepszą zdolność wchłaniania wody. „W tym roku będziemy zachęcać mieszkańców wielu miast, by siali łąki kwietne na części swoich trawników, w ogrodach, na balkonach i tarasach. W czasie wszystkich naszych eventów rozdamy nasiona facelii królewskiej oraz łąk kwietnych. Oczywiście, nie zabraknie ich także przy okazji otwarcia pasiek miejskich z recyklingu oraz miodobrania. Mamy nadzieję, że genialne kolory kwiatów oraz ich nieziemski zapach będzie zaproszeniem do relaksu i zachwytu nad pięknem natury” – mówi Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Artystyczna odsłona recyklingu – odkryj piękno sztuki

Intensywne kolory łąki kwietnej stały się inspiracją dla kolekcji zatytułowanej Zachwyty. Wszystkie breloki, zaprojektowane i wykonane przez artystkę Katarzynę Samczyńską powstały z elementów pochodzących z recyklingu elektrycznych śmieci. „Trash art w centrum stawia pamięć. Przedmioty, które wykorzystuje, jak pisał Culler, stanowią swoistego rodzaju pamiątki pomagające utrzymać nam wspomnienia. Gdy przestają pełnić swoje pierwotne funkcje, np. zużyty bilet do kina czy zniszczona ulubiona suszarka do włosów mogą zyskać życie po życiu dzięki trash art. Nie są już wprawdzie na swoim miejscu, ale w zamian zaskakują swym nieoczywistym pięknem” – mówi artystka Katarzyna Samczyńska. Sercem całej serii są elementy pochodzące z recyklingu lodówek, pralek, laptopów i aparatów fotograficznych. Warto podkreślić, że aby wykorzystać taki sprzęt, konieczna jest współpraca artystów z profesjonalnymi zakładami recyklingowymi, ponieważ samodzielny demontaż urządzeń tego typu może być niebezpieczny dla człowieka oraz środowiska. Kolekcja już wkrótce będzie miała swój uroczysty wernisaż.

Bogactwo barw dostępnych w przyrodzie zaskakuje obfitością tonów i odcieni. By chronić różnorodność fauny i flory, warto być eko na co dzień. Wszystkie elektrośmieci przekazane do recyklingu, pozwalają odzyskać cenne substancje i materiały. Z części z nich powstają tak wyjątkowe przedmioty jak kolekcja Zachwyty stworzona w ramach projektu Elektryczne Śmieci.