Szuflandia, czyli pierwsza w Polsce samoobsługowa biblioteka 24/7

Biblioteka Miejska w Łodzi uruchamia pierwszą w Polsce samoobsługową bibliotekę. Szuflandia – wypożyczalnia 24/7 stanęła na rynku łódzkiej Manufaktury.

Wypożyczalnia została od podstaw zaprojektowana przez zespół Biblioteki Miejskiej w Łodzi we współpracy z firmą Arfido. Podobne maszyny funkcjonują już z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych czy krajach azjatyckich.

- Nasza wypożyczalnia to polski prototyp. Zależało nam na dotarciu do jeszcze szerszej grupy odbiorców - mówi dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi Paweł Braun. - Szuflandia jest dostępna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Nie ogranicza nas czas, jak również ewentualne pojawiające się obostrzenia związane z pandemią.

- To kolejny przykład na to, że hasło "Łódź Kreuje" nie jest pustym sloganem. Wielokrotnie podkreślaliśmy jak bardzo zależy nam na rozwoju edukacji, szczególnie poprzez pobudzanie czytelnictwa wśród łodzian, także tych najmłodszych. Taka supernowoczesna forma dotarcia do chętnych jest na to kolejnym dowodem. Bardzo dziękuję za pomysł Bibliotece Miejskiej, bo to po raz kolejny jest i powód do dumy, że takie inicjatywy powstają w naszym mieście i źródło mojej nadziei na to, że będziemy mieli coraz więcej bibliofilii – dodaje Małgorzata Moskwa–Wodnicka, wiceprezydent Miasta Łodzi.

To kolejne unowocześnienie, które wprowadza Biblioteka Miejska w Łodzi. Do wspólnego katalogu online dla wszystkich filii i Fiszki - jednej karty bibliotecznej uznawanej przez wszystkie placówki, dołącza Szuflandia - wypożyczalnia 24/7, czyli automat, z którego mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczyć książki.